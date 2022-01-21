Улыбаемся и пашем: Как дошкольники зарабатывают миллионы долларов на YouTube

Если вас вдохновит эта история и вы решите вырастить из собственного ребенка звезду Ютуба и Тиктока, подумайте дважды. Фото: Shutterstock

НЕБЕДНАЯ НАСТЯ

Хотите, я с одного раза угадаю, сколько вы зарабатывали в дошкольном возрасте? А вот семилетняя Настя Радзинская заработала за год 28 млн долларов (чуть больше 2 млрд рублей). И попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира.

Если вы вдруг не знаете, кто это такая - не переживайте, это абсолютно нормально. Настя под ником Like Nastya снимает видео для самых маленьких, и среди дошколят она настоящая рок-звезда.

Видео Насти - это сумасшествие ярких цветов и сюжеты, которые взрослому человеку переварить сложно. Вот, например, девочка хвастается, кажется, всеми мыслимыми игрушками по мультику «Холодное сердце». А вот пишет письмо Деду Морозу. Хотя, справедливости ради, в последнее время на ее канале начало появляться и видео посерьезней, в котором девочка учит своих зрителей переходить дорогу или не разговаривать с незнакомцами.

- Эта Лайк Настя везде, - сокрушается знакомая мама двоих детей. - Включишь ребенку мультик на планшете, чуть зазеваешься, а там уже показывают следующее видео, где Настя опять какие-нибудь игрушки распаковывает.

Почему же YouTube настойчиво показывает маленьким пользователям именно Настю? Ведь сердца и лайки зрителей пытаются завоевать миллионы детей со всего мира.

- Есть четкая схема продвижения видео на YouTube, - говорит kp.ru продюсер блогеров Елена Нечаева. - Тут важны любые мелочи: название видео, хэштеги (подобие рубрик. - Ред.), время публикации роликов. Если во всем этом разобраться, алгоритмы будут «подбрасывать» ваши ролики в рекомендациях, их увидит больше народа. А чем больше просмотров, тем выше заработки. Но все это не сработает, если нет главного — качественного видео.

С этим у Радзинских проблем нет. Поначалу над роликами работали родители девочки — сами писали сценарии, сами снимали. Теперь же на семилетнюю миллионершу трудится команда, которой и «Вечерний Ургант» позавидует: монтажеры, специалисты по видеоэффектам, музыканты и многие другие.

Кроме того, сейчас Like Nastya - не один, а целых десять каналов. Видео девочки переводят на английский, немецкий, испанский, португальский, индийский и корейский языки — все, чтобы еще больше нарастить аудиторию.

Причем, не хочется никого обижать, но Настя явно не гениальная актриса. Во многих роликах есть заминки, иногда она растерянно смотрит на человека за камерой - уровень, скорее, хорошего утренника в детском саду. Но все компенсируется упорной работой, яркими декорациями, звуком и визуальными эффектами.

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА

В одном из немногочисленных интервью (семья с прессой почти не общается) мама Насти с гордостью говорит, что состояние им приносят сами просмотры, а вот на рекламу они соглашаются неохотно.

- Это нам неинтересно, - отрезала Анна Радзинская. - Мы не хотим ни к чему принуждать аудиторию Насти, можем показать лишь то, чем сами пользуемся в жизни: машину или кроссовки определенной марки.

Похоже, тут Радзинские лукавят. YouTube действительно платит авторам роликов, но деньги там, мягко говоря, небольшие.

- Сама площадка платит копейки, производство одного ролика стоит больше. Если говорить о русскоязычном сегменте, то за тысячу просмотров блогер может получить от 5 центов до 3 долларов (то есть от 4 до 230 рублей), в других странах ставки отличаются, - говорит владелец продюсерского центра Life Production Валентин Миллер. - Блогеры зарабатывают на прямых рекламных контрактах и «интеграциях»: либо человек просто сидит и нахваливает шампунь, сковородку или пылесос; либо показывает как бы свой реальный опыт пользования тем или иным продуктом. Для по-настоящему популярных блогеров есть и другой способ заработка: запустить собственную линию косметики или игрушек или, например, какой-то образовательный курс. Поскольку у человека уже есть лояльная аудитория, ее представители скорее купят что-то, связанное с их кумиром.

Заработки во многом зависят от тематики, которую выбрал блогер.

- Если вы обозреваете дешевую одежду, к вам не придет рекламироваться «Шанель», - резюмирует Елена Нечаева. - Но дети - особая история, потому что на них «завязано» огромное количество товаров: игрушки, одежда, еда, развлечения, путешествия. Вообще, дети - один из главных триггеров («спусковых крючков», - Ред.), стимулирующих продажи. Как бы цинично это ни звучало, очень многие хотят залезть в ваш кошелек через вашего ребенка. Уже есть детские коляски с держателями для смартфонов и планшетов - пусть смотрят, как Настя и другие блогеры десятки коробок с «Барби» распаковывают.

НАЛОГ НА ЛАЙКИ

А где продажи, там и налоги. Конечно, многие блогеры работают «всерую» и сейчас над решением этой проблемы бьется ФНС. Но чем сильнее ты раскручиваешься, тем сложнее скрыть заработки.

- Если человек популярен, конечно, он платит налоги, - говорит Валентин Миллер. - Каким-то начинающим блогерам могут просто деньги на карту кидать, но ни один приличный рекламодатель не станет так работать. Поэтому создается ИП и деньги поступают на его счета (а с них и платятся налоги, - Ред.). В случае с детьми-блогерам ИП оформляют их родители.

Впрочем, куда именно платят Радзинские, решительно непонятно. В 2017 году семья перебралась из родного Краснодара в солнечную Флориду и купила там виллу. Радзинские, судя по всему, долго жили в США по туристическим визам, и только недавно начали процесс оформления вида на жительство. Где именно зарегистрирован ИП Радзинский, понятное дело, не рассказывает. Так что получил ли хоть что-то Краснодарский край или Россия в целом от успеха девочки из Сочи, мы не знаем.

Но можем прикинуть, сколько мог бы получить бюджет. Конечно, точно высчитать налоги, которые заплатил бы ИП с доходом в 2 млрд рублей, невозможно. Все зависит от того, сколько потратили на производство роликов, как оформляли сделки и многого другого. Ориентировочно, речь идет о солидной сумме — от 300 до 500 млн рублей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Если вас вдохновила эта история и вы решите вырастить из собственного ребенка новую Лайк Настю, подумайте дважды. Во-первых, Радзинские начинали в 2016-м, когда конкуренция была ниже. Во-вторых, просто начать снимать чадо на видео давно уже мало, в раскрутку придется вложиться — как рассказала мама Насти в интервью Forbes, сейчас семья тратит на съемки 100-200 тысяч долларов. А в-третьих, почему-то люди думают, что быть блогером легко. Но это далеко не так.

- Один из главных критериев, по которым алгоритмы того же YouTube подбрасывают видео в рекомендациях, это периодичность выкладывания роликов, - объясняет Елена Нечаева. - Условно говоря, каждые вторник и пятницу должен выходить новый ролик. Неважно, заболел ли ребенок, есть ли у него настроение, хочет ли он - если нарушить периодичность, охваты упадут.

НАГЛЯДНО

Что такое 2 млрд рублей

- 1000 квадратных метров в элитном жилом комплексе с видом на Красную площадь

- билет в космос на корабле Джеффа Безоса

- 120 новых Bentley Bentayga Speed

- картина Пикассо «Женщина на корточках»

- годовая зарплата Роберта Левандовского, лучшего футболиста мира по версии FIFA.

КСТАТИ

Стартовый капитал для Насти

В Интернете гуляет история про отца Насти Юрия Радзинского. Якобы весь проект Like Nastya - лишь прикрытие для отмывания денег.

Ходят слухи, что канал создавался на деньги нечистых на руку сочинских силовиков - якобы именно они дали средства на раскрутку и рекламу. И когда Настя стала популярной и семья обосновалась в США, некие «партнеры» стали переводить деньги на счета ее родителей под видом оплаты рекламы в роликах девочки. В Америке эти деньги снимали и отправляли силовикам в «благодарность» за крышевание «партнеров».

Но эксперты, с которыми поговорила «КП», сомневаются, что такая схема могла работать. Во-первых, заказывать рекламу через сам YouTube просто невыгодно: он отбирает 55% суммы, так себе комиссия. А во-вторых, странно было бы, чтобы условный бетонный завод платил за рекламу блогеру-дошкольнику.

В любом случае, никаких доказательств нет. Возможно, это не более чем зависть к чужому успеху.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Камера - 60-65 тысяч рублей

Световое оборудование - 15 тысяч рублей

Микрофон-петличка - 2 тысячи рублей

Монтаж видео - 6 тысяч рублей за 10 минут ролика

Продвижение и реклама - 50-100 тысяч рублей в месяц

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