И вот опять: мужчине пересадили почки очеловеченной свиньи

Органы очеловеченных свиней не отторгаются в организме человека. Чудеса... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первыми – еще в прошлом году - сенсацию сотворили хирурги из клиники Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health in New York), которыми руководил Роберт Монтгомери (Dr. Robert Montgomery). Они подключили к организму женщины с «убитым» мозгом свиную почку, которая исправно проработала 54 часа, выполняя свои почечные функции и не выказывая признаков отторжения.

Успех недавно развили хирурги из Университета Алабамы (University of Alabama, Birmingham - UAB), большой коллектив которых возглавляла профессор Джейми Локи (Jayme Locke). О результатах они доложили в журнале American Journal of Transplantation.

Профессор Локи, руководившая коллективом трансплантологов.

На этот раз пациентом стал безнадежно больной мужчина Джеймс Парсонс (James Parsons) из Алабамы, семья которого дала согласие на историческую операцию.

Джеймсу было 57 лет. Он упал с велосипеда, получил тяжелейшую травму головы, в результате которой наступила смерть мозга. Но тело продолжило жить.

Донором опять же стала генетически модифицированная свинья, выращенная на фирме Revivicor. В ее организм специалисты внесли десять изменений – одни гены добавили, другие, наоборот, удалили, а какие-то отредактировали. В результате «подправленное» животное перестало вырабатывать клетки и вещества, вызывающие реакцию отторжения у людей.

Генетически измененную свинью, ставшую донором, назвали очеловеченной (The 10-gene, humanized pig).

Этапы экперимента.

В Нью-Йорке к женщине подключали одну свиную почку. В Алабаме с организмом мужчины соединили сразу две почки – правую и левую.

- Уже через 23 минуты после подключения почки стали вырабатывать мочу, - сообщила профессор Локи изданию EurekAlert.

Снимки пересаженных почек, сделанные в процессе эксперимента.

Донорские органы не отторгались – работали 77 часов. Столько длился эксперимент.

В дальнейших планах хирургов из Нью-Йорка и их коллег из Алабамы более продолжительные эксперименты – в том числе и на людях с живым мозгом.

Цель – сделать, в итоге, ксенотрансплантацию рядовой хирургической практикой, избавив тем самым смертельно больных людей от ожидания человеческих донорских органов. В США, к примеру, только в очереди на замену негодных почек «стоят» более 800 000 человек.

- Думаю, что в конце концов мы получим одобрение FDA (US Food and Drug Administration), продемонстрировав, что ксенотрансплантация столь же реальна и безопасна, как и пересадка человеческих органов, - говорит профессор Локи. – Разница лишь в том, что органы эти будут взяты от свиней.