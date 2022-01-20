Битва цифрового рубля с криптовалютами: Эксперт рассказал, что стоит за предложением запретить майнинг в России

В России предлагается запретить майнинг, обмен и обращение криптовалюты. Фото: REUTERS

Центральный банк России опубликовал свои предложения по регулированию рынка криптовалюты в стране. В частности предлагается запретить ее майнинг, обмен и обращение, блокировать операции по ее продажи за реальные деньги и запретить банкам вкладываться в «крипту». Разобраться в инициативах ЦБ «Комсомолке» помог экономист Денис Ракша.

- Почему вдруг такие драконовские меры?

- Давайте начнем с истории вопроса. У разных ведомств есть две точки зрения на вопрос криптовалют. Первая — запретить все, что возможно. Это позиция Центробанка. Вторая — давайте не будем запрещать, а будем регулировать и наблюдать. Это точка зрения Минфина и, как ни странно, силовиков. При этом Минфин год назад подготовил полный пакет регулирования криптовалют, в том числе два законопроекта. ЦБ встал на смерть и проекты эти не согласовал, а без его добра их нельзя вносить в Госдуму. В конце 2021-го ЦБ выступил со своей инициативой — запретить банкам проводить платежи в адрес криптообменников. Все это подается под соусом борьбы с подпольными онлайн казино.

- А чем так плохи эти криптообменники?

- Логика ЦБ такая: они никак не зарегистрированы в качестве юрлиц, контроля над ними нет, значит люди, которые переводят друг другу через них деньги, ничем не защищены. Можно отправить деньги и не получить ничего. Ну и сверху уже идут обвинения в отмывании денег, создании финансовых пирамид и так далее.

- Почему нужно запретить платежи?

- Дело в том, что в России есть закон «О цифровых финансовых активах», но именно криптовалюты он не регулирует. Криптовалюты и их майнинг не регулируются у нас вообще никак. Больше того, до конца не понятно, что такое криптовалюта.

- Это нигде в законах не прописано?

- Именно. Поэтому запретить криптовалюты ЦБ не может, потому что непонятно, подпадают ли они вообще под его регулирование или нет. Более того, он не может запретить майнинг — по тем же причинам. ЦБ же сам заблокировал законопроекты Минфина, где все это расписывалось.

- Тогда что сейчас предлагает запретить ЦБ?

- Все, что может. А именно — предлагается запретить банкам проводить операции по покупке и продажи криптовалют. Кроме того, ЦБ хочет запретить банкам покупать криптовалюту как актив.

- Почему бы России, вместо того, чтобы запрещать «крипту», не добывать ее на государственном уровне? Электроэнергия у нас дешевая, излишки есть, мест с естественным охлаждением серверов хватает... Была бы новая нефть.

- Такие разговоры действительно ведутся, в первую очередь людьми, которые уже заняты в майнинге криптовалют. У нас действительно есть избыток электроэнергии. Он неравномерно распределен по территории России, но энергетики не очень жаждут давать подключения. Если помните, весь 2021 год Китай у себя постепенно запрещал майнинг. И люди, занятые в сфере, оттуда убежали. Их приняли в первую очередь США, Канада и Казахстан, последний вообще на второе место в мире по майнингу вышел. И в Казахстане начались проблемы с электроэнергией: своей там не очень много, они задешево покупают у России. И наши энергетики быстро смекнули, что от бума майнинга они ничего не получают.

- А как в мире относятся к майнерам?

- Они дают существенную нагрузку на сети и генерацию. Тут еще важно, что излишние мощности не очень-то излишние. У энергетиков есть такое понятие, как запас мощности - на случай всяких пиковых нагрузок. Они исторически мирятся с тем, что часть электроэнергии пропадает, потому что нужен запас, если она вдруг потребуется в больших количествах. И майнеры тут энергетикам поперек горла. В мире уже пошли разговоры, что они потребляют энергию с высоким углеродным следом, то есть они загрязняют окружающую среду.

- Натравили на них экологов?

- У нас в меньше степени, а там, где зеленая повестка актуальна, в полную силу. Так что у майнеров сейчас одна дорога — создавать собственную возобновляемую генерацию.

- А что касается нашей истории с предложениями ЦБ? Чем дело кончится?

- ЦБ очень серьезно подошел к задаче. Пару месяцев назад депутат Госдумы Олег Луговой выступил с инициативой собрать специальную комиссию, которая наконец-таки разработает комплект законопроектов по регулированию майнинга. В итоге комиссия появилась, но возглавил ее не депутат Луговой, и не депутат Аксаков, который возглавляет в Думе комитет по финансовому рынку, очень тесно связанный с ЦБ, а вице-спикер Гордеев. Правда, с тех пор об этой комиссии мы ничего не слышали. Наверно, по замыслу, именно эта комиссия должна относительно независимо от ЦБ и Минфина найти какую-то золотую середину. Но пока ее ищут, в своей зоне ответственности ЦБ запретит все, до чего дотянется. В том числе, потому что считает, что криптовалюты создают конкуренцию его новому проекту — цифровому рублю.

- А они не конкуренты?

- У них нет вообще ничего общего, кроме того, что оба созданы на блокчейне, но это разные блокчейны. Цифровой рубль — тот же самый рубль, только им можно пользоваться непосредственно через ЦБ без посредничества коммерческих банков. ЦБ каждому гражданину открывает у себя счет, выпускает приложение, гражданин скачивает приложение, заводит туда свои деньги — и дальше все транзакции идут через счет в ЦБ. На самом деле ЦБ вместо того, чтобы быть регулятором, стал участником рынка.

МНЕНИЕ МАЙНЕРОВ

«Крипта» может стать важной отраслью экономики

- Мне кажется, наиболее реальный сценарий развития событий следующий. Позицию ЦБ, безусловно, примут во внимание, будет выработана общая позиция властей по вопросу, которая будет учитывать интересы государства. Но я надеюсь, что финансовые интересы бизнес-структур тоже будут учтены, - сказал «КП» Роман Забуга из компании BitRiver, крупнейшего оператора дата-центров в СНГ. - Мы живем в глобальном мире, большинство стран наоборот пытаются вписать криптовалюты в свою экономику, и полностью запрещать отрасль, на мой взгляд, не совсем разумно. Ведь в перспективе это ощутимый кусок экономики, который будет генерировать рабочие места и давать налоги в бюджет. Думаю, государство получит больше выгоды, вписав в традиционную экономику майнинг криптовалют. ЦБ пишет о финансовой безопасности граждан и государства. И в этих словах есть рациональное зерно. Например, можно было бы ограничить доступ неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалюты, как это уже сделано с фондовым рынком. Нет у тебя профильного образования или опыта управления крупными активами — не суйся туда, где можно потерять деньги. Хотя на практике не так много людей в России банально обладают ресурсами для инвестиций, к тому же большинство выбирает более традиционные способы вложить деньги. Скорее ЦБ закрывает собственные риски по контролю вывода денег из России. С помощью криптовалюты сделать это довольно просто, что не может не беспокоить регулятор.