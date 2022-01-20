Майнеры о предложении ЦБ запретить в России криптовалюту: «Перевезем бизнес в другие страны»

Центробанк огорошил инициативой — запретить оборот криптовалюты и ее майнинг, то есть добычу на территории Российской Федерации. Фото: Shutterstock

Центробанк огорошил инициативой — запретить оборот криптовалюты и ее майнинг, то есть добычу на территории Российской Федерации. Регулятор объясняет это тем, что криптовалюта создает «существенные угрозу благосостоянию граждан РФ и стабильности финансовой системы».

Впрочем, сами люди, занятые в майнинге криптовалюты уверены: так далеко государство не зайдет. Усилится решулирование, но полного запрета «крипты» не будет.

- Если бы нужно было запретить, давно бы уже запретили. Зачем бороться с тем, на чем можно зарабатывать? - рассуждает крупный майнер из Иркутска Евгений Зырянов. -Тем более, что в майнинге есть, скажем так, непростые люди с возможностями пролоббировать нужно им решение вопроса. Скорее речь будет идти о более жестком контроле, чем о полном запрете. Все равно криптовалюту не запретишь и не ограничишь — она все равно будет.

В своих предложениях Центробанк говорит и еще об одной угрозе, которую несет криптовалюта — ею может «обслуживаться нелегальная деятельность». Проще говоря, передовое платежное средство могут использовать преступники и террористы для своих грязных дел.

- Есть программы, которые позволяют отслеживать транзакции, весь ход операций. То есть сейчас уже не спрячешь какой-то черный нал или нелегальное финансирование террористов за биткоинами, - объясняет Зырнов. - И у спецслужб есть такие программы, они могут увидеть происхождение криптовалюты и всю историю ее движения без особых проблем. Так что в плане безопасности это даже удобней, чем наличные деньги, на которых не написано, кто и кому их передал.

Отметим, что с прошлого года у криптовалюты в России есть официальный статус платежного средства, правда, расплатиться ею в магазине нельзя. Оплачивать «криптой» товары и услуги запрещено соответствующим законом, зато в нее можно инвестировать деньги, покупая биткоины на бирже. Теперь же ЦБ предлагает в том числе ввести ответственность физических и юридических лиц за покупку криптовалюты в России — хотя приобрести биткоин в иностранных юрисдикциях все еще можно будет.

За последние годы в России сложилась настоящая отрасль майнинга криптовалюты. Пользуясь сравнительно дешевой электроэнергией, люди создают масштабные «фермы» и дата-центры. Всего же в стране за прошлый год насчитали траназакций в «крипте» на 350 млрд рублей.

- Если предложение ЦБ примут, во что я лично не верю, людям в отрасли, конечно, придется несладко, - говорит Зырянов. - Кто-то прогорит, кто-то потерпит убытки, многие переедут в другие страны, где более лояльные условия. Есть Казахстан, есть другие страны Средней Азии, есть еще ряд стран с не такой уж дорогой электроэнергией. Вон, например, в Сальвадоре открывают целый Биткоин-сити — свободную экономическую зону.