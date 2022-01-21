Официанты киевского ресторана пожаловались на скупость Порошенко: «Как привидение»

Политик вел себя максимально тихо и даже не оставил чаевых работникам общепита Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко после состоявшегося в Киеве судебного заседания посетил ресторан «Царское село».

Политик вел себя максимально тихо и даже не оставил чаевых работникам общепита.

– Они были в отдельном зале... У нас тут [гости], которые заходили, даже не всегда добрый вечер говорили. Если бы мне не сказали, что он (Порошенко) пришел, я бы даже не заметила. Он пришел, как привидение, так забежал. Вышел – даже коллега моя не заметила, когда он ушел, – рассказала "Известиям" работница заведения.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент только в конце минувшего года потратил порядка 11 миллионов гривен (почти 30 миллионов рублей) на услуги юристов, которые ведут его дело по обвинению в возможной причастности к госизмене.

Согласно имеющейся информации, следствие полагает, что Порошенко преднамеренно сорвал поставки южноафриканского угля, контракт на которые был подписан осенью 2014 года, а вместо этого через подконтрольные ему компании закупил топливо на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Суд, после которого экс-президент и отправился в ресторан, принял решение: паспорта у Порошенко изъять, запретить ему покидать страну и обязать политика являться к следователю по первому требованию. Защита бывшего украинского лидера заявила, что намерена обжаловать решение Печерского районного суда в Киеве.