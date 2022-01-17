Порошенко вернулся в Киев и бросил вызов Зеленскому

Экс-президент Петр Порошенко сегодня утром вылетел из Варшавы в Киев, и самолет, на котором он присутствовал в качестве пассажира, совершил приземление в столичном аэропорту "Жуляны". Фото: REUTERS

На Украине разворачивается очередное шоу. Не могут там без представлений. Экс-президент Петр Порошенко сегодня утром вылетел из Варшавы в Киев, и самолет, на котором он присутствовал в качестве пассажира, совершил приземление в столичном аэропорту "Жуляны". Интригу возвращению "сивочолого гетьмана" придает тот факт, что Порошенко является подозреваемым по уголовному делу о "государственной измене", и сегодня Печерский районный суд Киева должен выбрать ему меру пресечения.

Напомним, Порошенко месяц назад отказался получать повестку о "пидозре" и необходимости явиться на допрос к следователю и в очень сжатые сроки, практически моментально купил билеты на самолет для себя и супруги и покинул пределы "ридной неньки Украйны". Оттуда, из-за границы он пообещал вернуться в Киев, как только закончит все дела по формированию европейского фронта в защиту Украины для "противостояния ахрессору". Свое обещание, как мы видим, он выполнил. Теперь вопрос в том, исполнит ли свое обещание нынешний президент Владимир Зеленский, пообещавший Порошенко еще на предвыборных дебатах посадить своего "попередника".

Надо сказать, что Порошенко обставил свое возвращение в лучших традициях политического шоу. Его сторонники накануне развернули бешеную агитацию в соцсетях в поддержку своего лидера (некоторые ролики отличались при этом запредельной тупостью и примитивностью), призывая собраться в его защиту в аэропорту к прилету самолета, а сам Порошенко дал пресс-конференцию в Варшаве, на которой сделал ряд заявлений.

- Нам нужно единство всего мира перед лицом этой попытки вернуть Украину во времена Януковича, вернуть Украину в состояние Малороссии, - заявил Порошенко журналистам. - Мы призываем к единству все демократические силы в обороне украинского суверенитета, территориальной целостности, демократии

- По моей информации архитектором моего дела является господин Зеленский, который дает указания и который организовывает и несет за это ответственность, заказчиком выступает господин Коломойский, - недвусмысленно указал он на тех, кто стоит за уголовным делом. Примечательно, что по этому же делу подозреваемым является и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, вот уже несколько месяцев находящийся под домашним арестом. Но про него Порошенко не сказал ни слова Получается, что по логике бывшего президента Украины, дело в отношении Меведчука возбуждено совершенно правильно, а вот его самого к нему "притянули за уши". Потому, дескать, и задерживать его совершенно не за что. - Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я так уверен в себе, но я не вижу оснований для ареста.

Правда, Порошенко не исключил, что самолету с ним украинские власти просто могут не дать долететь до Киева, а посадить его (самолет) в каком-либо другом аэропорту, например, в Луцке. Но эти его опасения оказались совершенно напрасны.

Билеты в эконом-класс, в котором Порошенко уселся на кресла в первом ряду, по всей видимости, должны были символизировать близость Порошенко к народу. Правда, все места рядом с Порошенко были выкуплены депутатами из его парламентской фракции "ПЕС" (Партия "Европейская солидарность"), так что никто из простых смертных пассажиров не мог во время полета ни подойти к Порошенко, ни даже воспользоваться туалетом в носовой части самолета. Это был персональный туалет четы Порошенко.

Надо сказать, что усилия сторонников Порошенко по организации его встречи оказались не напрасны. С утра возле аэропорта прилета собралась толпа сторонников числом около полутора тысяч человек с плакатами и лозунгами.

- "Порох есть. Дадим огня", "Вернём достоинство", "Украине нужен Порох, а не ваЗЕлин", "Киев за Пороха", "Руки геть від Порошенко", «До булавы треба головы», "Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя". – такие призывы чередовались в толпе с сине-желтыми украинскими государственными флагами и красно-черными флагами запрещенной в России "ОУН-УПА". Возле аэропорта установили сену и большой экран, на котором транслировали фрагменты лучших, по мнению сторонников экс-президента фрагменты его публичных выступлений.

Но Порошенко всего этого не мог видеть. Потому что в это время проходил паспортный контроль. Образно говоря, пересекал границу Украины. И на пункте паспортного контроля к нему подошли офицеры Государственного бюро расследований (ГБР), которые забрали у Порошенко загранпаспорт. Многими это сразу было расценено как попытка задержания. Правда, следователи ГБР постарались оперативно разъяснить окружающим, что паспорт у Порошенко забрали для рутинной проверки и сейчас же после нее вернут его ему. Что и произошло буквально спустя несколько минут.

Порошенко прошел контроль, таможню и вышел из зоны прилета аэропорта в зал ожидания, где тут же ткнул встречавших его правоохранителей мордой и в … известную всем субстанцию.

- Только что правоохранители, часть из которых была одета в форму пограничников, пытались не пустить меня в Украину, - с победным видом провозгласил он встречающим, среди которых полным-полно не только его сторонников, но и вездесущих представителей прессы, - Меня 15 минут держали на границе.

После чего вышел из аэропорта под восторженные выкрики сторонников. И взгромоздился с микрофоном на сцену, которую предусмотрительно там поставили. И понеслось: "Армия, мова, вира, страна-ахрессор"…

Задержания не получилось. Как, собственно, и прогнозировала "Комсомолка". Теперь очередь за вторым актом этой трагикомедии, а вернее, фарса.

История с Навальным не повторилась. А вот "Ленин у Финляндского вокзала" получился вполне себе ничего. Не хватало только броневичка. Который заменил комфортабельный лимузин. Но почему-то нет сомнений, что если понадобится, то броневичок у Петра Алексеевича тоже найдется.

И теперь следующий акт этой пьесы переносится к Печерскому суду Киева, где Порошенко уже скоро будут выбирать меру пресечения. Почему-то кажется, что и тут обойдется без резкостей и крайностей.