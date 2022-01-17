Порошенко пообещал, что нынешняя власть Украины сядет

В своей речи со сцены, заранее поставленной у выхода из аэропорта, Порошенко обрушился на действующую власть Фото: REUTERS

Возвращение Порошенко, выглядящее настоящим триумфом в аэропорту Жуляны, может стать началом досрочной выборной кампании по выборам нового президента. Порошенко явно дал понять, что нынешние рамки его статуса перестали его устраивать. И это видно из всех его поступков и заявлений.

Стала известна причина задержки Порошенко на паспортном контроле в аэропорту при пересечении государственной границы. Следователи ГБР, как они признались позднее, пытались вручить ему повестку с обязательством явки на судебное заседание по выбору ему меры пресечения, но Порошенко просто отказался брать ее. Тут уже сразу же возникает вопрос: "А что, так можно было?". Оказывается, Порошенко можно. Его задача упростилась еще и от того, что его окружили депутаты, телохранители и просто сторонники, которые, как это было видно, были готовы по жесту или призыву Порошенко броситься и растерзать правоохранителей, а тои начать новый майдан, разгромив аэропорт.

- Сила, это последнее, что будет применяться в этом процессе, - извиняющимся тоном объяснил представитель ГБР причину фиаско своих коллег.

В своей речи со сцены, заранее поставленной у выхода из аэропорта, Порошенко обрушился на действующую власть, пообещав, что все нынешние ее представители "будут сидеть". Тем самым он повторил тезисы самого Зеленского, когда тот готовился стать президентом Украины, но Порошенко почему-то верится больше.

- Они играли ч***ом на рояле, показывая, что это и есть культура Украины, пока мы строили фундамент государственности, - методично и пафосно начал уничтожать репутацию Зеленского, его команды и спонсора Порошенко со сцены. - Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене. Они понесут за это ответственность.

- Вы скандировали, что "Украине нужен Порох"? Теперь у вас Порох есть! – не менее пафосно пообещал он под восторженные завывания собравшихся и еще более пафосно завершил свою речь. - Сейчас я иду на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом.

После чего сел в лимузин и уехал от восторженных поклонников, словно Ольга Бузова, приехавшая на гастроли в глубинку, от фанатов.

А под Печерским судом, где началось заседание по делу Порошенко, с утра стоит толпа, которая бьет в барабаны и бубны, кричит речевки и держит плакаты: "Порох - сила, Зе – могила", "Вернём клоуна в цирк", "Я с порохом".

И все это очень похоже на начало кампании Порошенко в соревновании за право занять высший государственный пост в стране. Так унизить действующую власть, как это он делает сейчас, вряд ли кто еще на Украине сейчас сможет. Что становится немаловажным фактором, если учесть крайнюю непопулярность Зеленского и традиции украинцев симпатизировать тем, кто лучше сможет обидеть или унизить их обидчика.

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