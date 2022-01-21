Защита от рисков или лишение права выбора?

Сергей Крючек, экономист, к.э.н., депутат Государственной думы VII созыва

В феврале этого года состоится первое судебное разбирательство по поводу включения организации в Список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности, или, как его кратко называют в ЦБ, предупредительный список. Истец — межрегиональный потребительский кооператив «Бест Вей» (одна из программ — приобретение недвижимости для пайщиков), который 17 ноября прошлого года был включен в этот список.

Список ведется с февраля прошлого года, за него отвечает Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ (ДПНП). Список представляет собой инструмент, применяемый зачастую без затребования документов у организаций. Включение в него происходит по неким закрытым или неоднозначным критериям.

По информации официального сайта ЦБ, в предупредительный список включено более 70 потребительских кооперативов. Причем в большинстве случаев основанием для включения в список названы признаки «финансовой пирамиды». Критерии «финансовой пирамиды» опубликованы на сайте ЦБ, при этом не носят нормативного характера, и уровень детализации некоторых из них вызывает вопросы.

Например, одному из критериев — привлечению финансовых средств граждан — соответствует большинство организаций, работающих в финансовой рознице. Разумеется, кооперативы привлекают средства граждан, иначе за счет чего они будут удовлетворять потребности своих пайщиков?

Опасным признаком нужно считать не столько привлечение средств граждан как таковое, сколько получение экономической выгоды ранее вступившими в кооператив пайщиками за счет средств тех, кто вступил позже: образование финансовой воронки, без постоянного увеличения которой организация не сможет функционировать. Выявление этого признака требует серьезного анализа. Гораздо проще было для ЦБ ввести неоднозначный критерий, которому соответствует подавляющее большинство ритейловых структур, и применять по своему усмотрению, что ДПНП, судя по всему, и делает.

С кооперативом «Бест Вей», который я хорошо знаю по депутатской работе, включения в список оказалось недостаточно для торпедирования работы: это кооператив известный, и его дестабилизировать не так-то просто. Тогда ЦБ инициировал блокировку официального сайта кооператива. При этом заблокированы были не только информационные страницы, а сайт кооператива целиком, включая личные кабинеты пайщиков, в которых фиксируется информация о движении очереди, выполненных платежах и размере задолженности. Напомню: услуги кооператива не признавались в судебном порядке незаконными.

17 декабря появился пресс-релиз Генеральной прокуратуры о том, что в отношении кооператива расследуется уголовное дело по признакам финансовой пирамиды, но до сих пор неизвестно, ни какой орган его расследует, ни что инкриминируется. Не говоря уже о том, что само по себе расследование — выяснение того, имели место факты преступления или нет. Учитывая, что «Бест Вей» за почти восемь лет работы проверялся многократно, в том числе правоохранительными органами, вполне возможно, что это не более чем очередной PR-акт против кооператива.

В результате атаки на «Бест Вей» был нанесен ущерб интересам более чем 19 тыс. пайщиков кооператива со всей России. «Бест Вей» — один из крупнейших кооперативов страны. В 2021 году он приобретал для пайщиков в среднем две-три квартиры в день.

Концепция ЦБ о том, что «Бест Вей» имеет признаки «финансовой пирамиды», опровергнута практикой: насколько я знаю от правления кооператива, приток пайщиков за последний месяц уменьшился примерно вдвое, но при этом существенно возросли объемы погашения паев и перевода квартир пайщиками в свою частную собственность. В результате паевой фонд кооператива в ноябре-декабре даже увеличился. Кооператив продолжает активно приобретать объекты недвижимости для пайщиков.

Однако перейдем от конкретного кейса к общей картине. В чем мотивы ЦБ? На мой взгляд, Банк России стремится стимулировать граждан к тому, чтобы при покупке финансовых активов они обращались за помощью прежде всего в банки. При этом граждан фактически ограничивают в праве приобретать недвижимость иными способами, хотя они понимают риски такого приобретения и готовы принять их на себя.

Есть ли проблема рисков при обращении граждан к услугам кооперативов? Да, она существует и связана в том числе с недостаточно детальным законодательством о кооперации. Существуют Закон о потребительской кооперации, законы и законодательные нормы о других видах кооперативов, но они не представляют собой единую систему.

Убежден, что требуется более четкое регулирование деятельности кооперативов. В бытность депутатом я занимался разработкой законопроекта о кооперации. Думаю, сейчас самое время вернуться к этому законопроекту.

Государство, как хороший садовник, должно давать возможность созревать и плодоносить разным растениям в своем саду. Древо кооперации — весьма плодоносное, учитывая, что кооперация — одна из гражданских инициатив, в рамках которых граждане сами решают свои проблемы, без привлечения бюджетного финансирования.

Из срочных мер необходимо законодательное урегулирование ведения предупредительного списка ЦБ. На мой взгляд, включение в список должно применяться исключительно в период рассмотрения в суде дела о законности деятельности организации, инициированного ЦБ, в качестве своего рода обеспечительной меры.

Требуются разработка законодательных предложений в широком диалоге с кооперативным движением, публичные слушания на парламентских площадках.

Такой подход обеспечит баланс прав и обязанностей, соответствующий правовому государству.