Антон Богданов в шоу «ОК на связи»: «В жизни особенных детей не так много ярких моментов. Они где-то стесняются и не показывают себя миру»

Антон рассказал о съёмках инклюзивной комедии «Нормальный только я», о взаимоотношениях между родителями и детьми а также о том, как вместо актёров в фильме снимались особенные дети. Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи» в Одноклассниках.

Расшифровка ярких моментов эфира:

Как ты решил, что дети с особенностями развития должны стать героями твоего первого полнометражного фильма?

Когда мы решили написать сценарий, то лагерь Пермского края «Новый город “Дружный”» стал душевным прототипом лагеря в нашем фильме. В процессе написания комедийной истории в игровом жанре мы поняли, что не надо никого искать, нужно взять тех ребят, которые часто в нём отдыхают, потому что они каждый день делают творческие активности в рамках смены.

В фильме мы видим, как у ребят из неблагополучных семей изменилось отношение к особенным детям и они стали друзьями. Такой же конфликт был и у родителей в фильме. В жизни у родителей тоже намного больше предрассудков — родители особенных детей держат их в пузыре. Как с ними работать?

Мы живем в мире, где за картавого или лысого тебя могут дразнить. А когда ребёнок совсем особенный, то любой любящий родитель начинает защищать ребёнка, полностью его изолировать от внешней угрозы. С этим надо бороться, выводить детей в социум.

Как ребята выдерживали смены?

С детьми было очень просто, они большие молодцы и трудяги. Я думаю, что это потому, что в жизни особенных детей не так много ярких моментов. Например, мы постим в соцсети, снимаем ролики, клипы. Они же, напротив, где-то стесняются и поэтому не всегда показывают себя миру. А съёмки для детей — это какая-то вспышка. Когда они выходили с площадки, они всё равно смотрели, как работают костюмеры, гримёры. Ребята выдержали 8-часовые и 2 ночные смены.

О работе с Константином Хабенским и режиссёрстве

Константин Юрьевич Хабенский в первый съёмочный день сказал одну интересную фразу: «Ну что, Антоша, время по-другому идёт?». И правда, время летит — утром у тебя раскадровки, работа с артистами, и в это же время у тебя появляются идеи что-то переделать, снять несколько вариантов.