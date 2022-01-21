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Звезды21 января 2022 14:00

«Сверкнула тылами»: Анастасия Волочкова отпраздновала 46-летие в «голом» платье

С сексапильным нарядом артистки на торжестве случилась авария
Алина ЧЕРНОВА
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На торжестве Анастасия объявила о скорой свадьбе.

На торжестве Анастасия объявила о скорой свадьбе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На своём 46-летии Анастасия Волочкова предстала перед журналистам

Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения.

Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

и в ресторане «Император-холл» в «голом» платье от дизайнера Ирины Степановой.

«Голые» платья регулярно появляются на красных дорожках в Америке. Эти платья еще со времен Голливуда привлекают внимание открытостью нравов. После Мэрилин Монро предпочтения таким нарядам отдавали Марлен Дитрих, Рианна, Ким Кардашьян. Неудивительно, что и наших звёзд привлекает этот смелый наряд.

Общение именинницы с журналистами.

Общение именинницы с журналистами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В середине вечера, спев для гостей несколько песен, Анастасия Волочкова случайно наступила на подол своего роскошного наряда и с платьем случилась авария. Наряд разошёлся в районе «тылов» артистки. Впрочем, балерина не расстроилась, поскольку находится в прекрасной форме, да и гости надарили Анастасии Волочковой в тот вечер столько нарядов, что голышом в любом случае она домой бы не уехала.

Напомним: на своём празднике артистка объявила о свадьбе с новым возлюбленным Сергеем, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся».

Избранника Волочковой зовут Сергей.

Избранника Волочковой зовут Сергей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯАнастасия Волочкова: досье KP.RU