«Сверкнула тылами»: Анастасия Волочкова отпраздновала 46-летие в «голом» платье

На торжестве Анастасия объявила о скорой свадьбе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На своём 46-летии Анастасия Волочкова предстала перед журналистам

Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

и в ресторане «Император-холл» в «голом» платье от дизайнера Ирины Степановой.

«Голые» платья регулярно появляются на красных дорожках в Америке. Эти платья еще со времен Голливуда привлекают внимание открытостью нравов. После Мэрилин Монро предпочтения таким нарядам отдавали Марлен Дитрих, Рианна, Ким Кардашьян. Неудивительно, что и наших звёзд привлекает этот смелый наряд.

Общение именинницы с журналистами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В середине вечера, спев для гостей несколько песен, Анастасия Волочкова случайно наступила на подол своего роскошного наряда и с платьем случилась авария. Наряд разошёлся в районе «тылов» артистки. Впрочем, балерина не расстроилась, поскольку находится в прекрасной форме, да и гости надарили Анастасии Волочковой в тот вечер столько нарядов, что голышом в любом случае она домой бы не уехала.

Напомним: на своём празднике артистка объявила о свадьбе с новым возлюбленным Сергеем, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся».