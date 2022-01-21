Родные жертв банды Цапков - Цеповязов - Стрельцова обратились за помощью в Совет Федерации

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И снова о Кущевке...

Ужасная резня в кубанской станице Кущевская, шокировавшая всю страну, случилась в далеком 2010 году. В доме местного фермера Аметова нашли тела 12 человек (в том числе четверых детей). Московские следователи очень быстро нашли исполнителей и их хозяев - зверское массовое убийство оказалось делом рук участников местной ОПГ «Цапки». О кровавых делах «цапков» на протяжении долгих лет прекрасно знала вся Кущевка. Вот только правоохранительные органы и суды до поры до времени почему-то не замечали, как члены банды отбирали у фермеров земли, несогласных - калечили и убивали. После убийства в доме Аметова начались задержания «цапков». Силовики взяли под козырек. Однако родственники убитых «цапками» еще до трагедии с семьей Аметова до сих пор, спустя 10 с лишним лет, не могут добиться правды. По этим уголовным делам осуждены далеко не все фигуранты, некоторые до сих пор прекрасно чувствуют себя на свободе.

А правоохранители - у многих складывается такое стойкое ощущение - как будто снова вернулись к многолетнему правилу: «О делах в Кущевке - либо хорошо, либо ничего».

Уставшие от этого беспредела родственники жертв банды Цапков - Цеповяза - Стрельцова - Стришних обратились в Совет Федерации. Сенатор Елена Афанасьева встретилась с женщинами и адвокатом жертв массового убийства Игорем Волковым.

Они рассказали Афанасьевой о реальном положении дел.

УБИЙСТВО НЕ РАСКРЫТО ДАЖЕ СПУСТЯ 20 ЛЕТ

«К нашему глубокому сожалению, на скамье подсудимых оказались только непосредственные исполнители этого чудовищного и страшного преступления: Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Владимир Алексеев и другие их сообщники, - сообщил адвокат Волков. - А реальные «выгодоприобретатели» от преступлений банды, подстрекатели - такие как Федор Стрельцов, его сестра Лариса Приходько, Цапок Анжела-Мария, Наталья и Оксана Стришние (Цеповяз), Андрей Цеповяз, Иван Стришний, Виталий Кошенок, Татьяна Евтеева, на которых главари банды оформляли преступно полученное имущество, - остались без должного внимания со стороны следственных органов РФ.

Именно эти лица стали наследниками бандитского общака, который представлял собой денежные средства, размещенные на счетах их родственников, а также земельный актив в 70 тысяч га земли стоимостью более 10 миллиардов рублей, полученный главарями банды путем бандитизма, убийств и вымогательств».

Адвокат напомнил, что среди убитых «цапками» оказался и глава администрации Кущевского района Борис Москвич, который пытался противостоять рейдерским захватам земли со стороны бандитов. В 2002 году он был застрелен во дворе администрации. Однако это убийство до сих пор, спустя 20 лет (!!!), так и не раскрыто.

КТО СПУСКАЕТ ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ СК НА ТОРМОЗАХ?

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин в 2019 году дал указание поднять все нераскрытые дела, связанные с «цапками». Было возбуждено уголовное дело, в которое объединили множество эпизодов, связанных с деятельностью Стрельцова, Кошенка, Антонецкого, Цеповяза, Алексеева, Цапка, Стришних.

Однако никаких ощутимых результатов расследование пока не принесло. Федор Стрельцов, которого называли главным «решалой» банды, бежал из России, скрывается на Украине, сотрудничает с СБУ. Дело, к слову, расследуется 1-м следственным управлением ГСУ СК России, которое дислоцируется в Ростове-на-Дону, следователи которого провели большую работу, но, очевидно, не все в их силах.

«25 октября 2021 года Председатель СК России Бастрыкин в связи с общественным вниманием к расследованию вышеуказанных преступлений, обращениями к нему депутатов Госдумы и членов Совета Федерации дал поручение руководителю ГСУ СКР Колесникову предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении Стрельцова. Также Бастрыкин поручил руководителю СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову проинформировать его о ходе расследования по нераскрытому делу об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича в 2002 году. По этому поручению был опрошен киллер банды Владимир Алексеев, который сообщил об участии в убийствах Натальи Стришней, Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова. Однако расследование уголовного дела так и не возобновлено. Именно поэтому родственники жертв кущевской резни обратились в декабре к Президенту Российской Федерации с открытым письмом, высказав озабоченность, что кто-то из силовиков реабилитирует кущевскую банду. «Реальные преступники так и не привлечены к уголовной ответственности», - считают потерпевшие.

Родные убитых попросили сенатора Афанасьеву лично обратиться к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой в очередной раз взять на личный контроль данное расследование и донести до него информацию о происходящем по делам кущевских бандитов и убийств Москвича и других.

- Меня беспокоит, что десять лет спустя люди не добились правды, наоборот, еще получают какие-то удары судьбы, - заявила член Совета Федерации Елена Афанасьева. - И непонятно, от кого они их получают. Получают ли они их от преступников, получают они их от правоохранителей? То есть виноваты ли они сами или нет? Здесь очень важно тоже разобраться. Если люди приехали в Москву, тебя нашли, решили к тебе обратиться, конечно, я без внимания это не оставлю.

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