Лидия Федосеева-Шукшина в доме престарелых не стала занимать ту же комнату, где жил Куравлев

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О том, что Лидия Федосеева-Шукшина сейчас живет в частном доме престарелых, где еще недавно находился её коллега Леонид Куравлев, стало известно 21 января.

Прибыла 83-летняя актриса в сопровождении младшей дочери Ольги. Идея отправить маму в «Идиллию», так называется этот пансионат для 60+ на Большой Филевской улице в Москве, возникла на программе «Пусть говорят». Там обсуждали ситуацию с Леонидом Куравлёвым. Ольга вместе с Лидией Николаевной изучили сайт этого заведения. Условия пребывания и реабилитационные процедуры, которые там назначают, их заинтересовали. После передачи Ольга пообщалась с директором центра Юлией Климовой. И сразу приняла решение. Не секрет, что у Лидии Николаевны масса возрастных болезней: проблемы со слухом, с сердцем, болят колени, ей трудно ходить… Обеспечить уход специалистов на дому довольно сложно.

- Действительно, Лидия Николаевна приехала к нам 19 января, - подтвердила kp.ru Ольга Акатова, специалист по связям с общественностью пансионата. – Она уже очаровала наших сотрудников, она милый, общительный человек. Мы предложили ей программу орто –восстановления, в которую входят ЛФК и прогулки на улице. К ней уже приходил массажист и наш повар, который составил персональное меню под ее вкусы и с учетом ее заболеваний. Она попросила принести ей книги. Дочь Ольга привезла из дома её любимую кружку.

- Лидию Федосееву-Шукшину поселили в той же комнате, где жил Леонид Куравлев?

- Нет, в другой, но похожей - с видом на парк. Ей комната понравилась.

- Ваши звездные резиденты питаются вместе со всеми подопечными или отдельно?

- Это зависит от их желания. Леонид Вячеславович вначале ел у себя в комнате, а потом стал ходить в общую столовую.

Пока непонятно, сколько времени проведет в центре Федосеева-Шукшина. Этот срок она определит сама. Но ей нравится. Минимальная цена реабилитационной программы - 7 100 рублей в сутки. Пребывание в центре оплачивает семья актрисы.

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