Мария Шукшина показала 16-летних близнецов, за которых билась с мужем-миллионером

Близнецы Фома и Фока с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Шукшина является многодетной мамой. Она родила четверых детей от разных мужчин. В блоге знаменитость показала, как возмужали ее младшие сыновья-близнецы Фома и Фока.

Близнецов Фому и Фоку актриса Мария Шукшина родила от бизнесмена Бориса Вишнякова в 2005 году. Знаменитость крайне редко показывает самых дорогих сердцу людей. Но по случаю Нового года сделала исключение, опубликовав семейную фотографию. "Я не очень люблю выкладывать фотографии своих детей, вернее, они сами этого не любят. Но раз в год, думаю, можно. Сказать, что все у нас хорошо, и положить тем самым конец многим слухам и домыслам. Хотя, понимаю, что пока жива, в покое меня не оставят", - написала актриса.

Она рассказала, что ее старший из сыновей Макар недавно провел первый в своей жизни бой по боксу и получил золотую медаль. "Продолжает учиться, второе высшее, и одновременно работать", - с гордость продолжает многодетная мама.

Борис Вишняков с детьми, 2010 г. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ее внук Маркуша - сын Макара и Фрейи Зильбер - радует многочисленное семейство Шукшиных. "Очень смышленый, хороший, добрый мальчик. Очень его люблю", - сообщила артистка.

Рассказала она и младших детях. "Фома и Фока учатся в десятом классе. Который год без троек. Слава Богу! Тоже занимаются боксом, как и Макар. Их бой еще впереди. Целеустремленные и умные ребята", - заверила Мария Васильевна.

А вот со старшей дочерью Анной актриса, по ее признанию, общается не так часто, как ей хотелось бы. Впрочем, она не теряет надежды, что все еще наладится.

С особой теплотой звезда экрана сообщила о своей маме Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Мама приехала к нам вчера поздравить с Новым годом в полном здравии и взаимной душевной радости от встречи. Слава Богу за все!" - резюмировала Мария Васильевна.

Отметим, актриса - дважды бабушка. Ее дочь Анна Трегубенко в 2014 году родила сына. Мальчика назвали Вячеславом. Анна родилась от союза Шукшиной с переводчиком Артемом Трегубенко. Девушка прославилась тем, что продала квартиру своей легендарной бабушки Лидии Николаевны в Санкт-Петербурге без ведома родственницы. По этому поводу в семействе был жуткий скандал, Анна ходила по многочисленным шоу и делилась пикантными подробностями своей личной жизни с общественностью.

Сына Макара Касаткина актриса родила от брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным. В апреле 2018 года молодой человек стал отцом маленького Марка. Сын Шукшиной не раз становился героем ток-шоу. Макар не хотел признавать отцовство. В итоге была проведена ДНК-экспертиза, доказавшая, что именно он является отцом ребенка Фрейи Зилбер.

Что касается младших сыновей, то за Фому и Фоку в свое время Мария Шукшина билась с отцом мальчиков Борисом Вишняковым. Миллионер раздавал интервью, принимал участие в ток-шоу, делая громкие заявление о том, что Шукшина лишила отца общения с детьми. Дело дошло до суда. Все это время Мария хранила молчание.

Сейчас актриса не держит зла на отца своих близнецов. Шукшина призналась, что Вишняков, с которым они когда-то вели настоящую войну за детей, попросил у нее прощения. "Он назвал «ошибкой» все, что творил! Я простила, и уже очень давно", - откровенно писала артистка в блоге.