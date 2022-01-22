Дачи амнистируют, счетчики поумнеют: Восемь главных изменений для владельцев жилья в 2022 году

У тех, кто хотел узаконить возведенный на личном участке дом, на это появилось еще десять лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ОФОРМЛЕНИЕ

Под самый занавес ушедшего года был принят закон, продлевающий дачную амнистию сразу до 1 марта 2031 года. Так что если вы хотели бы узаконить возведенный на личном участке дом, то у вас на это появилось еще десять лет.

Если участок в собственности и зарегистрирован в ЕГРН (единый госреестр недвижимости), до 2031 года для оформления прав на дом потребуются всего два документа:

1. Техплан. Составляется кадастровым инженером, примерная стоимость — около 10 тысяч рублей.

2. Декларация. Заполняется самим владельцем. За помощью можно обратиться к кадастровому инженеру либо скачать ее с сайта Росреестра (ищите «Форма декларации об объекте недвижимости»).

Кстати, для оформления всех нужных документов можно обратиться в МФЦ.

Тот же закон вводит и новые упрощения, которые начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

- По отдельной схеме можно будет оформить частные дома в черте деревни или другого населенного пункта, которые:

1) построены до мая 1998 года,

2) находятся на земле, которая в собственности государства или муниципалитета.

Проблема здесь примерно как со старыми гаражными кооперативами, для которых уже объявили «гаражную амнистию». Дом есть, люди в нем давным-давно живут, а документов, по которым его можно было бы оформить в собственность на нынешних хозяев, нет.

С 1 сентября свои права на такое жилье можно будет подтвердить любым из длинного списка документов, косвенно свидетельствующих о владении домом. Сгодятся, например, оплаченные счета за электричество. Вместе с домом можно будет оформить в собственность и землю под ним - бесплатно.

- Станет можно оформить в наследство земельные участки, которые когда-то выделялись в бессрочное пользование и остались не приватизированными.

Раньше наследники теряли права на такие участки или должны были выкупать их на общих основаниях у местных властей. Теперь они будут считаться собственными «по умолчанию», их станет возможно оформить по наследству.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - В КАЖДЫЙ ДОМ

С 1 января 2022 года в домах россиян будут устанавливать только интеллектуальные системы учета электроэнергии. Причем не только в новом жилье, но и взамен отслуживших свой срок старых счетчиков.

- После установки такого счетчика не надо никуда передавать его показания, прибор сам будет отправлять нужные сведения в управляющую или ресурсоснабжающую компанию, - напоминает адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. - Покупать счетчики не нужно. В многоквартирных домах их должны установить поставщики электричества, а в частных - сетевые организации.

Важный момент: все это касается именно электричества. Со счетчиками воды все остается по-прежнему: проверять их и менять надо за свой счет с помощью аккредитованных частных контор.

ЗЕМЛЯ ПОДОРОЖАЕТ

В 2022 году одновременно во всех регионах России пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков. Такое случится впервые.

До сих пор кадастровая переоценка в регионах проводилась в разные сроки. Это вызывало нарекания. В первую очередь из-за того, что владельцы совершенно одинаковых участков платят очень разный земельный налог. Просто потому, что где-то землю оценили три года назад, а где-то только что (а размер налога напрямую зависит от кадастровой оценки). Поэтому и решили одновременно обновить сведения о цене участков по всей стране.

С одной стороны, это правильно. Но с другой — скорее всего, у большинства россиян после этого вырастет земельный налог. Поскольку за время пандемии стоимость земли практически везде сильно выросла.

ЕСТЬ ДВОЕ ДЕТЕЙ — БУДЕТ ПРОЩЕ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ

С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми при продаже квартиры освобождаются от подоходного налога - независимо от того, сколько времени жилье было у них в собственности.

По общему правилу, чтобы при продаже квартиры не платить 13% налога, с момента ее покупки должно пройти три года. А в некоторых случаях - пять лет. Власти решили, что молодым семьям и правда расширение жилплощади может требоваться чаще, чем всем остальным.

Правда, не все просто. Не платить налог с продажи квартиры можно, только если соблюдается ряд условий:

- возраст детей - до 18 лет,

- жилье продается, чтобы купить более дорогое,

- кадастровая стоимость проданной квартиры не должна превышать 50 млн рублей,

- у кого-то из членов семьи не должно быть другого жилья - по площади больше 50% той, что покупается. Иными словами, продаваемое жилье не обязано быть у семьи единственным, но если вдруг кому-то из супругов достался бабушкин домик в деревне, он не должен быть слишком просторным.

Что еще изменится

- Наконец решилась знаменитая проблема «дома фермера». С 1 марта 2022 года будет разрешено строить индивидуальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Раньше желание фермера жить там, где у него земля, а не в официальных границах населенного пункта, считалось противозаконным.

- Узаконены таунхаусы. До этого в России официально существовали либо квартиры в многоэтажках, либо индивидуальные жилые дома.

- На строительство индивидуальных жилых домов в коттеджных поселках будут распространяться те же правила закона о долевом строительстве, что и для квартир в многоэтажках. То есть собирать с граждан деньги на строительство поселка застройщик сможет только через счета эскроу. А перед этим ему придется пройти те же разрешительные процедуры, что и для строительства многоэтажки. Предполагается, что в связи с этим банки наконец -то начнут охотнее выдавать ипотеку под покупку дома.

- Из выписки Росреестра с 1 февраля можно будет узнать, не признан ли дом аварийным.

Балконные споры — последнее дело

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые Правила пользования жилыми помещениями. Документ этот уже успел нашуметь, потому что некие эксперты из него вывели: россиянам надо готовиться к новым санкциям за перепланировку. В частности, штраф якобы грозит за остекление балконов.

Вот что разъяснил по этому поводу автор документа — Минстрой:

- Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий.

Как поясняют в ведомстве, изменилось только одно: требования правил будут распространяются и на организации, у которых в собственности есть какие-то помещения.

Дело тут вот в чем. В каждом регионе действует свой закон о перепланировке. И в некоторых деталях они расходятся. Например, в Москве в самых простых случаях согласовывать остекление балкона или лоджии не надо. А во многих других регионах такое согласование требуется, причем всегда. Так что ничего не меняется: все региональные требования просто нужно соблюдать и дальше.

Штрафы в каждом регионе свои. На этот счет приводим еще одну цитату из разъяснений Минстроя:

- Санкции за их (правил остекления фасадов — ред.) нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

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