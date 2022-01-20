Повышение пенсии в феврале 2022: Госдума приняла закон об индексации

После повышения средняя пенсия в России вырастет примерно на 1500 рублей по сравнению с прошлогодней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 января 2022 года депутаты Госдумы приняли закон об индексации пенсий для неработающих пенсионеров - сразу во втором и в окончательном третьем чтении. Теперь пенсии в России будут увеличены на 8,6% - это выше инфляции, которая в прошлом году составила 8,4%.

- Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Однако пенсия за январь в России уже выплачена. И она была проиндексирована по другой ставке – по сравнению с прошлым годом январские пенсии выросли на 5,9%. Разницу пенсионерам компенсируют. Как объяснили в Госдуме, повышенную пенсию россиянам выплатят уже в феврале. И тогда же они получат доплату за январь.

Напомним, провести дополнительную индексацию пенсий предложил Владимир Путин 12 января. Повышение коснется примерно 30 млн российских неработающих пенсионеров. На дополнительную индексацию (с 5,9 до 8,6 процента) понадобится 172 млрд рублей. После повышения средняя пенсия в России вырастет примерно на 1500 рублей по сравнению с прошлогодней и составит 18 984 рубля.

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