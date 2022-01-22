Ученые разработали диету для спасения человечества

Чтобы спасти планету, не обязательно отказываться от белковой пищи и мяса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глобальные изменения климата, наверное, каждый уже почувствовал на себе. Волны аномальной жары летом, небывалые ливни и другие экстремальные погодные явления заметно участились - это результат разбалансировки погодных процессов на планете. В борьбу с парниковым эффектом включились главы государств, так было подписано Парижское соглашение, цель которого удержать повышение температуры на планете в рамках 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако прогнозы показывают, что скорее всего к концу этого века на Земле потеплеет в среднем на 3 градуса.

Однако, надеяться стоит не только на сильных мира сего. Ученые выяснили, что тщательно пережевывая правильную пищу, ты сам можешь помочь обществу справиться с глобальным изменением климата. Дело в том, что на долю производства продуктов питания приходится около трети глобальных выбросов парниковых газов. А кроме того, около 70% мирового потребления пресной воды идет на сельского хозяйства. Подсчитано, что изменив рацион питания человечества можно снизить выбросы парниковых газов на 50 процентов.

Например, переход от базовой диеты к веганской (то есть отказ вообще от продуктов животного происхождения) приведет к снижению выброса парниковых газов на 45%. А вегетарианская диета (отказ только от мяса) снижает эти выбросы на 31%. Однако ученые из Университета Тулейн в США пришли к выводу: чтобы спасти планету, не обязательно отказываться от белковой пищи и мяса. Достаточно заменить в рационе один вид мяса другим (то же самое с фруктами, овощами и рыбой), это заметно снизит углеродный след, который вы оставляете за собой.

Смысл в том, что создание разных продуктов питания приводит к разным экологическим последствиям. Например, производство говядины создает в 8–10 раз больше парниковых газов, чем производство курицы, и примерно в 20 раз больше, чем производство орехов, семян или бобовых культур. На основании такого рода расчетов ученые разработали любопытные диетические рекомендации. Вам не надо сокращать количество калорий или в корне менять пищевые привычки: просто один раз в день, замените “парниковый” продукт более экологичным аналогом и это поможет сохранить Землю зеленой.

Вот какие замены продуктов оказывают наибольшее влияние на выбросы парниковых газов:

1. Меняем говяжий стейк на стейк из индейки (снижение на 48%)

2. Креветки меняем на треску (снижение на 34,1%)

3. Соевое молоко вместо коровьего (снижение на 8,1%)

Какие замены продуктов больше всего экономят пресную воду:

1. Заменяем спаржу горохом (снижение расхода воды на 48,2%)

2. Заменяем миндаль арахисом (снижение расхода воды на 30,4%).

3. Стейк из индейки вместо говяжьего стейка (снижение расхода воды на 30%).

Конечно, никто не спорит, что индейка не так вкусна, как говядина, а треска, поданная на стол вместо креветок, навевает некоторую грусть на гостей. Однако если вам идея спасение всего человечества дороже собственных острых кулинарных ощущений, то можно попробовать. Авторы исследования подсчитали, что если бы люди сели на такую диету и заменяли, к примеру, один раз в сутки говядину на более экологичную альтернативу, то «пищевой» углеродный след такой страны, как США, уменьшился бы на 9.6%.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Антон Конопацкий, научный сотрудник лаборатории «Неорганические наноматерилы» НИТУ «МИСиС», кандидат технических наук:

- Рост эмиссии парниковых газов – один из острейших общемировых вопросов. Авторы исследования наибольшее внимание уделяют вопросу производства говядины. Действительно, если говорить об эмиссии парниковых газов, это наиболее вредное направление сельского хозяйства. Может возникнуть вопрос, почему именно говядина? Дело в том, что парниковые газы – это не всегда диоксид углерода СО2. При производстве говядины основным выбросом является метан (он является побочным эффектом пищеварительных процессов в организме коровы), а его влияние на парниковый эффект в 20 раз больше, чем от углекислого газа. При этом не играет никакой роли рассматриваем мы полностью натуральное производство (так называемые. органические продукты) или современные высокоэффективные подходы к выращиванию крупного рогатого скота. Важен масштаб: ежегодно в мире производится около 60 миллионов тонн говядины при забое свыше 300 миллионов особей.

Конечно, сегодня разрабатываются экономически выгодные подходы к переработке органических отходов, но пока такие системы не распространены достаточно широко. Поэтому экологическая диета именно тот случай, когда каждый отдельный человек может внести свой небольшой вклад, а если такая пищевая привычка распространится в обществе она может дать большой эффект. Даже частичная замена говядины другими продуктами в рационе человека позволит заметно снизить выбросы парниковых газов (только не бараниной, метана от нее еще больше). Стоит просто помнить, что в пересчете на СО2, потребление 1 килограмма говядины (в зависимости от ее сорта) равноценно сжиганию 10-15 литров бензина.