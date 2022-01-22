Приехал из Таджикистана, работал на рынке: задержанного по делу об ограблении вдовы Александра Градского отпустили

Вдова знаменитого певца Александра Градского Марина Коташенко неделю назад обратилась в полицию, заявив, что ее ограбили Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наконец, появились некоторые подвижки в громком деле Марины Коташенко.

Для тех, кто пропустил, напомним. Вдова знаменитого певца Александра Градского Марина Коташенко неделю назад обратилась в полицию, заявив, что ее ограбили, причём весьма нестандартным киношным способом. Якобы трое неизвестных мужчин кавказской наружности сели к ней в машину, приставили пистолет и под угрозой смерти заставили поехать в подмосковный особняк, где и забрали 100 млн рублей наличкой.

Многие до сих пор сомневаются, что это правда. Потому как испуганная женщина за рулём и три незнакомых амбала должны были привлечь внимание хотя бы у охранников элитного посёлка. Но всё прошло очень тихо, как по маслу. К тому же Коташенко обратилась в полицию не сразу, а лишь спустя 6,5 часов. За это время на машине можно уехать в Курскую область, например.

Однако нашлись и те, кто защитил вдову. В том числе, некоторые соседи по особняку и знакомые Марины. Они заявили, что Коташенко не способна на такую инсценировку - не то у неё воспитание.

Так или иначе заявление от нее лежит в МВД и грабителей по сей день ищут. И, по информации "Известий", одного из них сегодня задержали. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, который приехал в Россию на заработки и трудился на одном из рынков. Что он говорит сотрудникам полиции, пока неизвестно. Второй грабитель, предположительно, успел скрыться в Казахстане. А местонахождение третьего пока неизвестно.

В пресс-службе ведомства проверяют эту информацию.

По обновленным данным, задержанного мужчину сотрудники полиции в тот же день отпустили, потому как он оказался родственником бывшего владельца «Мерседеса», на котором впоследствии скрылись грабители. Как пишет «МК», этот владелец незадолго до ограбления продал белую иномарку одному из приятелей, который и забрал вместе с соучастниками у вдовы Градского 100 млн рублей.

В областном управлении МВД ситуацию по-прежнему не комментируют.