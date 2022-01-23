«Спутник» в два раза эффективнее «Пфайзера»: ученые выяснили, как на самом деле прививки работают против мутанта-Омикрона

Уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в образцах крови привитых «Спутником» оказался в среднем вдвое выше, чем в пробах вакцинированных «Пфайзером» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Омикрон» уже по полной программе атаковал нашу страну, количество заражений стремительно растет с каждым днем. И все острее встает вопрос: насколько защищают от вируса прививки? Среди российских вакцин самые убедительные доказательства эффективности против предыдущих штаммов SARS-CoV-2 показал «Спутник V». Он признан во многих странах мира, и потому именно эту прививку решили «проверить на прочность» в борьбе с новым врагом, «омикроном».

Совместное исследование провели ученые института-разработчика «Спутника», Центра им. Гамалеи, и итальянского Института Спалланцани. Результаты обнародованы на портале препринтов научных публикаций MedRxiv (здесь размещаются материалы, которые еще не прошли независимое научное рецензирование). Судя по предыдущим статьям о «Спутнике» в престижном журнале «Ланцет», можно ожидать, что в скором времени и новые данные, пройдя дополнительную проверку, появятся в авторитетном международном научном издании, надеются эксперты.

СЫВОРОТКА КРОВИ + ЖИВОЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ КОВИДА

Для сравнительного исследования ученые взяли сыворотку крови 31 человека, привитого «Спутником V», и 17-ти добровольцев, вакцинированных прививкой от «Пфайзера». Эксперимент проводился в лаборатории высокого уровня защиты, с применением настоящего коронавируса (а не его моделей, как это нередко бывает), что повышает точность результатов. Специалисты проверили так называемую нейтрализующую активность антител после разных вакцин - то есть их способность обезвреживать вирус на клеточных культурах в пробирке.

Результаты получили такие:

- уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в образцах крови привитых «Спутником» оказался в среднем вдвое выше, чем в пробах вакцинированных «Пфайзером»;

- при сравнении сывороток крови, полученных вскоре после вакцинации (менее, чем через 3 месяца), и более поздних проб (у привитых 3-6 месяцев назад) выяснилось, что после «Спутника» уровень вируснейтрализующих антител к «омикрону» снижается медленнее.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ МУТАЦИЙ

Также ученые проверили, как изменились лабораторные показатели работоспособности вакцин (то есть их эффективность в пробирке на клеточных культурах) после прихода «омикрона». Сравнили с уханьским штаммом, против которого изначально разрабатывались все нынешние прививки. Эксперимент подтвердил, что мутации «короны», как и ожидалось, не прошли бесследно:

- в пробах крови привитых «Спутником» уровень антител, способных нейтрализовать «омикрон», оказался в 8 раз ниже, чем к вирусу-родоначальнику;

- в образцах вакцинированных «Пфайзером» уровень вируснейтрализующих антител к мутанту сократился в 21 раз (по сравнению с активностью в отношении уханьского варианта).

В целом антитела, способные обезвредить «омикрон» в лабораторном эксперименте, обнаружились в 74,2% сывороток крови после «Спутника» и в 56,9% проб после «Пфайзера».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Какие особенности российской вакцины помогли ей победить в лабораторном «поединке»

Прокомментировать новое исследование мы попросили известного эксперта по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, иммунолога, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Как известно, и «Спутник», и «Пфайзер» содержат ген S-белка коронавируса (из него состоят шипики «короны. - Ред.) - именно к этому белковому фрагменту вырабатываются антитела у привитых. В российской вакцине конфигурация гена более близка к «естественной», характерной для вируса. А мРНК-вакцины, к которым относятся «Пфайзер» и «Модерна», содержат чуть более измененный вариант антигена коронавируса (антигеном называется чужеродный для организма фрагмент, который нужен для выработки иммунитета. - Ред). За счет этого мРНК-вакцины, с одной стороны, могут быть лучше «заточены» на противодействие конкретному варианту вируса. А с другой, могут сильнее ослабляться при существенных мутациях возбудителя ковида.

Иными словами, в целом спектр нейтрализующих антител после «Спутника», судя по всему, шире, чем их набор после «Пфайзера». А чем больше разнообразие, тем выше шансы, что среди него окажутся более-менее универсальные антитела. То есть способные противостоять разным вариантам возбудителя ковида.

- Кроме того, возможно, играют роль особенности взаимодействия разных типов вакцин с иммунной системой человека, - продолжает эксперт. - Наконец, «Спутник» состоит из двух разных компонентов (на основе аденовирусов 26-го и 5-го типов), а мРНК- и аденовирусные векторные вакцины (например, «АстраЗенека») включают два укола одного и того же компонента. Не исключено, что это тоже вносит свой вклад.

- Николай, данное исследование проводилось на образцах сыворотки крови в пробирке - какие выводы для нашей повседневной жизни из него можно сделать?

- Самый значимый вывод - о необходимости ревакцинации. Эксперимент показал, что у привитых как «Спутником», так и «Пфайзером» со временем уровень нейтрализующих антител к «омикрону» снижается весьма ощутимо (хотя, после российской прививки это происходит медленнее. Наиболее выраженный спад - к 6-му месяцу. - Ред.).

Что касается эффективности вакцин против нового варианта коронавируса в реальной жизни, то данное исследование не дает прямого ответа на этот вопрос. Все-таки эксперименты проводились в пробирке и смотрели только реакции с антителами, а наша иммунная система - сложный комплекс элементов. В то же время из многих других исследований в разных странах мира мы уже знаем, что мРНК-вакцины и аденовирусные - зарубежные аналоги «Спутника» - хорошо справляются с защитой от тяжелых осложнений, попадания в реанимацию и смерти при заражении «омикроном».

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Вопросы, которые еще ждут изучения

Как отмечают ученые Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани, их исследование не позволяет судить, достаточно ли обнаруженных антител для того, чтобы привитые не только избежали опасных осложнений, но и вообще не заразились «омикроном». Также еще предстоит проверить нейтрализующую активность антител к вирусу-мутанту у людей старшего возраста и с тяжелыми хроническими заболеваниями (пока брали образцы крови только у более молодых и здоровых).

Чтобы свести к минимуму риски для здоровья на пике волны «омикрона», врачи призывают не только сделать прививку, но и обязательно носить маски, а лучше респираторы. Представителям старшего поколения и хроническим больным сейчас лучше вообще избегать любых посещений людных мест.

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