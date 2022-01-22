"Омикрон" значительно жестче для детей, чем его предшественники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в России – снова установлен антирекорд по суточному приросту заболевших. Коронавирус обнаружили у 57 212 человек. Госпитализация потребовалась 9 902 больным. А ведь мы еще в самом начале волны, вызванной новым штаммом «Омикрон», который отличается повышенной заразностью.

Еще одна специфика вируса-мутанта, судя по информации, которая поступает из других стран, столкнувшихся с ним раньше: он значительно жестче для детей, чем его предшественники. Впрочем, и у нас педиатры уже вовсю лечат пациентов с диагнозом «Ковид». У врача-педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова не менее 10 таких приемов в день.

5 СИМПТОМОВ ШТАММА КОРОНАВИРУСА "ОМИКРОН" У ДЕТЕЙ

- Симптоматика у детей зависит от возрастной группы. Количество рецепторов, через которые проникает в организм коронавирус, у детей в разном возрасте разное, поэтому и признаки болезни отличаются. Так, например, у детей от 0 до 5 лет коронавирус размножается в основном в желудочно-кишечном тракте, проникая через слизистые. Поэтому основные признаки ковида у малышей до пяти лет: боль в животе, тошнота, понос, рвота, температура. Симптомы очень похожи на ротавирусную инфекцию или отравление. У детей старше 12 лет поражается респираторный тракт: то есть чаще всего боль в горле, осиплость, кашель, насморк. Иногда вовлекается и слизистая глаз. То есть у детей бывают коньюнктивиты. Но неважно, как вирус попал в организм, дальше он распространяется по всем органам, так или иначе поражая их. И симптоматика может быть разнообразной. Но вот с чем обычно мы сталкиваемся у детей:

1. Насморк.

2. Осиплость голоса.

3. Боль в горле.

4. Расстройство стула.

5. Головная боль.

Если вы наблюдаете такие симптомы у ребенка, то 99%, что у него будет коронавирусная инфекция (именно при эпидемиологическом подъеме заболеваемости ковидом, как сейчас).

Особенно важно вовремя начинать лечение у малышей от двух до пяти лет, потому что у них «омикрон» вызывает нетипичное для этой возрастной группы резкое развитие бронхиолита, воспаления мелких бронхов. Это не пневмония, но закупоривание мелких бронхов, нарушающее поступление кислорода в легкие. Появляется одышка, нарушение дыхания.

Еще один грозный симптом - «ковидные» пальцы — изменение кожных покровов, похожее на обморожение. Возникает из-за плохого кровоснабжения конечностей. Этот симптом «дельты», но поскольку сейчас циркулируют оба штамма, симптоматика может быть смешанной.

ВАЖНО

Нарушение сна и слабость — тоже признак болезни

Если в семье кто-то болен подтвержденным ковидом, а у ребенка нет вышеперечисленных симптомов, но есть легкое недомогание, нарушение сна, слабость, у грудничков — капризность, значит, у малыша тоже стоит заподозрить коронавирусную инфекцию и нужно начинать лечение.

НАЧИНАЙТЕ ЛЕЧИТЬСЯ СРАЗУ

- Рекомендую, не дожидаясь теста, при первых признаках недомогания начинать лечение противовирусными препаратами, - говорит Евгений Тимаков. - Учитывая стремительное течение «омикрона» (а сейчас у детей «омикрон» и «дельта» примерно 50х50), тест, проведенный через несколько дней после начала болезни, может оказаться уже неинформативным. Препараты интерферона альфа и умифеновир, разрешенные детям с года, блокируют развитие инфекции. Процесс нельзя затягивать, важно начать лечение сразу. Если ждать пару дней результатов теста, вирус может уйти глубоко. Необходимы еще и симптоматические препараты – жаропонижающие, для промывания носа, полоскания горла. То есть делаем то же самое, как при любом ОРВИ.

ПЕРЕНЕС «КОРОНУ» НА НОГАХ? ЗАМУЧАЮТ ПРОСТУДЫ

- Мы не знаем, будет ли «омикрон» формировать у детей постковидный синдром, но точно доказано, что другие штаммы, включая «дельту», его вызывают примерно у 13 процентов переболевших детей, - продолжает Евгений Тимаков. - Что это значит: нарушение когнитивных способностей (проблемы с логикой, памятью и т.п.), нарушение в неврологии — у детей появляются странные страхи, даже суицидальные мысли. То есть коронавирус очень серьезно бьет по нервной системе. А еще может вызвать системное воспаление — затронуть любой орган или сразу несколько.

Также вирус стирает иммунологическую память. Что это значит: переболел ребенок инфекцией (например, сезонным ОРВИ) и в ближайшее время ей болеть не должен, антитела есть. Но тут в организм попал коронавирус и обнулил или изменил «память» иммунитета. И поэтому ребенок опять заболевает тем же самым ОРВИ.

Именно поэтому сейчас наблюдается буквально вал бесконечных болезней в садиках и школах. Резко возросло количество частоболеющих детей. Ведь даже бессимптомно перенесенный коронавирус способен натворить в организме ребенка немало бед. Собственно, точно так же вирус действует и на взрослых: после незаметно перенесенного ковида люди болеют намного чаще, едва ли не каждый месяц. Более того, появились случаи совместного инфицирования гриппом и ковидом, даже дали название этому дуэту — флюрона. И он, действительно, может стать смертельным.

Поэтому так важно следить за симптомами у себя и детей, своевременно обращаться к врачу и не запускать болезнь.

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