Антон Алиханов - о планах США «нейтрализовать» Калининград: Ну, что за глупости! Их F-35 не успеют взлететь

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
«В США наконец раскрыт план «нейтрализации» Калининграда в войне с Россией». Примерно под такими заголовками в российских и зарубежных СМИ появилась информация о том, что аналитик
Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала - как Запад может «нейтрализовать» «фактор Калининграда» в случае вооруженного конфликта с Россией». (На взгляд аналитика, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли».)
Дама, напомнив, что регион «обладает высокоточными комплексами «Искандер -М», истребителями с крылатыми ракетами, служит местом базирования внушительного российского ВМФ, приходит к такому выводу: чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры.
Какие же это меры?
Уайт считает - покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) "Patriot", самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams «была бы эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе.
Узнав об этой «страшной» новости, я бросился звонить в воскресный день Антону Алиханову. (Тем более, что госпожа аналитик ровным счетом не дает никаких шансов для спасения Калининграда. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно надо поставить как минимум системы противоракетной обороны.)
Вот наш - ну, просто «панический» разговор с Алихановым...
-... Антон Андреевич, это Саша Гамов из «Комсомолки».
- Привет!
- Только не ругайте меня, ладно? А то скажете, что я губернатору Калининградской области одно и то же всегда задаю. Там, короче, выяснилось, одна мадам, ее зовут Уайт, она рассказывает, «как можно взять Калининград».
- Да.
- Вот!
(И я изложил леденящие душу Подробности...)
-... И такое все фантастическое. Почему вот, ну, во-первых, вопрос возникает - чего их так повело? Почему они хотят именно Калининград у нас отнять?
- Потому что, Саша, Калининград - западнее Варшавы находится. И они переживают, что наши военно-технические возможности, будучи полностью развернутыми, как говорят наши руководители, например, в этом регионе, как раз, будут являться такой серьезной для них зоной риска.
- Ага.
- Ровно - то же самое, ту же логику, собственно говоря, используем мы сейчас в рамках ведущихся переговоров. Мы не хотим допустить размещения, непосредственно рядом с нашими границами, различных наступательных вооружений, которые сокращают возможности для нашей обороны.
Ровно поэтому их так беспокоит Калининград, потому что он западнее Варшавы и, собственно, отсюда, если сильно захотеть, можно быстро и скоро нанести… F-35 не успеют взлететь, ни подумать даже никто там не успеет. Поэтому, наверное, так и переживают.
- Ну, с другой стороны, они нам подсказывают, в общем-то, да? Какие-то наши варианты…
- Да нет, мне кажется, они проговариваются просто в своих страхах. Ну, и все. Стандартная история.
- Ну, вы, то есть, уже привыкли, вы уже и на журналистов…
- Да, я уже не реагирую.
- … не ругаетесь.
- Да, конечно.
- Спокойно комментируете.
- Я вижу ваш звонок. А мне сегодня с утра, мы завтракали с женой, а она: опять что-то там, значит... Она, правда, говорила про другое. Там начали обсуждать, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать угрозу Калининграда. Ну, говорю, наверняка - купить американское оружие. Она говорит, о, смотри, угадал! Так и написано. Написано, что Литве и Польше нужно закупать американское оружие. Говорю, да, а рекламного там нет? Она говорит, нет, но наверняка через рекламное агентство, все-таки, заплатили.
Короче, так, у нас уже традиционные такие разговоры…
- Вы супруге скажите, что Гамов иногда и другие вопросы задает.
- Я понял. Да, хорошо. Да. Доложу. Как раз мы уже гуляем в парке. Не думая про ракеты и про американские самолеты.
- Маме своей привет тоже передавайте! Мы с ней связывались даже, комментарий она нам как-то давала.
- Да. Да. (Мама Алиханова - доктор. - А.Г.) Хорошо. Обязательно, Александр.
- Спасибо огромное.