Американский аналитик Уайт призвала вооружить Польшу и Литву для "нейтрализации" Калининграда

В США предлагают вооружить Литву ЗРК "Патриот" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик американского Лексингтонского института Сара Уайт призвала НАТО быть готовым к "нейтрализации" Калининграда в случае гипотетического военного конфликта с Россией. Об этом она заявила в статье для 19Fortyfive.

По ее словам, Калининград прекрасно вооружен, в том числе комплексами "Искандер — М", истребителями с крылатыми ракетами и военными кораблями.

Для того, чтобы все это не доставило "много головной боли", необходимо поставить Литве и Польше, граничащим с Калининградом, новейшее вооружение.

В частности, это самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams. Но самое главное – это зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, подчеркнула Уайт. По ее словам, хотя у Литвы нет на них денег, но для "нейтрализации" Калининграда ЗРК в Вильнюс лучше все-таки поставить.

Как ранее писал сайт kp.ru, обозреватель The National Interest Крис Осборн считает, что Соединенные Штаты способны нанести серьезный удар России с Черного моря в случае "вторжения" РФ на Украину. Специалист считает, что американская армия должна использовать ракеты Tomahawk, авианосцы F-35 моделей C и B.

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.