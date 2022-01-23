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Политика23 января 2022 14:30

Британия предложила Украине и Польше создать союз против Москвы и Минска

Россию и Белоруссию назвали враждебными странами
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс озвучила желание создать тройственный союз против России.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс озвучила желание создать тройственный союз против России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании, похоже, опять начали мыслить категориями времен Антанты и Тройственного союза. Не успели англичане удивить партнеров по НАТО заключением собственного военного пакта с Австралией, как из Лондона прозвучал призыв создать еще один союз - на этот раз с Варшавой и Киевом. Совет по геостратегии Британии прямым текстом предложил Польше и Украине дружить втроем против России и Белоруссии. На карте, выложенной в Twitter, наши две страны обозначены как «враждебные государства». Скажете, далековато Альбион расположен от новой «линии фронта». Отнюдь! На карте стрелками показано, как британцы собираются оказывать военную поддержку полякам и украинцам, опираясь на свои базы в Германии, Прибалтике и Румынии.

Выступая в субботу в австралийском Сиднее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила: «Мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной и призываем Россию к деэскалации. Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа». А чуть раньше британское минобороны уже решило в кратчайшие сроки направить сотни военных в качестве «сдерживающего фактора» для России в соседствующие с Украиной страны-члены НАТО - в ту же Польшу, а также прибалтийские государства.

Поскольку полноправного членства в НАТО Киеву не видать, то приглашение Украины в некий союз со странами, входящими в Североатлантический блок, скорее всего, призвано стать для нее этаким «утешительным призом», демонстрацией того, что к альянсу можно прилепиться и таким боком.

Удивительно, что на фоне столь откровенно антироссийского демарша министр Элизабет Трасс именно в ближайшие недели напросилась на визит в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым. О чем - про тройственный союз рассказывать?

А вот Германия, по мнению, Киева от Англии в деле поддержки Украины преступно отстает и позволяет себе недопустимые действия. Вот, например, командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым для официального Киева потерян и уже никогда не вернется, а также усомнился в возможности членства Украины в НАТО. Ну что ж, правду сказал мужик. Но после начавшейся травли был вынужден подать в отставку.

Украинский МИД закатил истерику - вызвал посла в Киеве Анку Фельдгузен и выразил ей протест и отдельное «глубокое разочарование» из-за отказа Германии поставлять оружие Украине.

Зато посол Украины в Германии Андрей Мельник сам перешел в атаку. Мол, отставки военно-морского главкома недостаточно для восстановления «полного доверия к немецкой политике», написал он в Twitter. «Немецкое высокомерие и мания величия. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», - считает Мельник.

Воистину, хвост виляет собакой...

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