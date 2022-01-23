Американский политолог Даутат предложил отложить вступление Украины в НАТО на 25 лет

Политолог предлагает отложить вступление Украины в НАТО на 25 лет Фото: REUTERS

США должны отказаться принимать Украину в НАТО в ближайшие 25 лет, предложил американский политический обозреватель Росс Даутат в статье для The New York Times.

По его оценке, Украина "никогда не была готова в полной мере стать частью Запада", а попытка американцев вывести ее "с орбиты России" привела к острым противоречиям между Вашингтоном и Москвой.

С учетом "нарастающей необходимости противодействия Китаю", Соединенным Штатам следует пойти на "разумную уступку" России, отказавшись принимать Украину в НАТО на протяжении длительного срока, например, в ближайшие 25 лет, предложил Даутат.

Политолог отметил, что это не подорвет отношения с Киевом, как это было бы в случае с полным отказом на вступление, а также позволит сосредоточиться на китайском вопросе.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Киеву следует ввести мораторий на вступление в Североатлантический альянс, чтобы повысить шансы вернуть Донбасс мирным путем.

Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности в Европе.