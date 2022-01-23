Посол Мельник заявил, что отставки главы ВМС Германии мало для восстановления доверия Украины

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев приветствует своевременную отставку командующего Военно-морскими силами (ВМС) Германии Кая-Ахима Шенбаха, но для восстановления доверия этого мало, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Немецкое высокомерие и мания величия, - написал Мельник в Twitter. - Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике".

Для полного доверия дипломат призвал Берлин изменить курс политики в отношении Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после своего высказывания о том, что Украине "Крым уже не вернуть".

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины назвали слова категорически неприемлемыми и потребовали от немцев опровержения.

Кроме того, Кай-Ахим Шенбах включили в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", где говорится, что причинами для внесения в список стали участие в" актах гуманитарной агрессии против Украины" и в "попытках легализации оккупации" Крыма.