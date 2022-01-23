Канадские дальнобойщики едут «Конвоем свободы» на Оттаву для участия в масштабной акции протеста

В Канаде тысячи водителей грузовиков устроили “Конвой свободы”. Фото: BlackPressPhoto

В Канаде тысячи водителей грузовиков отправились в марш на Оттаву, чтобы выразить возмущение новыми правилами, по которым чтобы пересечь границу с США водители должны вакцинироваться, либо показать тест на ковид, а потом изолироваться на две недели

Это решение властей взорвало отрасль. Поездки в США составляют львиную долю поездок канадских дальнобойщиков. Новые правила, которые вступили в силу 15 января, причем не только в Канаде, но и в США (с 22 января), восприняты как принуждение к вакцинации и попытка лишить многих работы.

До 15 января дальнобойщики считались работниками жизненно необходимой сферы и требование обязательной вакцинации к ним не относилось. Все понимали, что это приведет к массовым увольнениям, а значит полки магазинов станут пусты, цены на продукты и товары повысятся. Однако власти все-таки решились на введение новых правил.

«Мои права не заканчиваются там, где начинается твой страх». Так проиллюстрировало рассказ о “Конвое свободы” интернет-издание Western Standard (западная Канада).

Акция пользуется поддержкой населения. Всего за пару дней сочувствующие ей граждане собрали более 2 миллионов долларов. Деньги предполагается раздать водителям на бензин до Оттавы. Самый популярный комментарий к постам дальнобойщиков в соцсетях такой: «Мы гордимся вами!» Многие люди выходят на обочины дорог, чтобы приветствовать «Конвой свободы» (такое название дали акции).

На видео из Манитобы один из участников акции обьясняет:

«Нам надоело что власти указывают, как нам жить, какие медицинские препараты мы должны употреблять. Я не против вакцин, я против принуждения к вакцинации. Наше правительство постоянно говорит, что у каждого есть право на труд, но они отбирают у нас его, и что же нам теперь делать?».

А вот что говорит дальнобойщица (в Канаде женщины тоже водят грузовики) Памела Роуз:

- Это все – не о вакцинах. Это о разделении людей. Моя семья постоянно слышит по телевизору, как премьер-министр Трюдо называет меня и таких как я экстремистами... Есть семьи, которые потеряли работу, они не могут платить зимой за отопление или купить еду, или оплатить ипотеку. Я хочу знать почему одним канадцам позволено кормить семью, а другие должны умирать от голода?

Типичные комментарии: «Мое уважение, вперед!», «Вперед! Спасибо, что боретесь за нашу свободу!».

В последние два года в Канаде действительно миллионы людей лишились работы, бизнесы позакрывались, и граждане жили на пособия от государства, которые однако в октябре 2021=го платить перестали.

В свою очередь профсоюз дальнобойщиков The Canadian Trucking Alliance выступил против акции. Его руководитель заявил, что большинство канадских водителей вакцинированы, и «единственный способ пересечь границу – это вакцинироваться». Он призвал дальнобойщиков не создавать опасной ситуации на дорогах. Однако акция продолжается и должна достигнуть своего пика 29 января, когда дальнобойщики из разных городов Канады встретятся в Оттаве на акции протеста.