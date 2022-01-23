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Общество23 января 2022 14:58

Кирилл Кабанов: Могут отстреливать собак дротиками, а потом усыплять - так им проще

Что может последовать на местах вслед за предложением из Следственного комитета?
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак.

Это связано с очередным случаем гибели семилетней девочки в селе Домна Читинского района Забайкальского края. Ребенок погиб из-за нападения стаи одичавших псов.

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать подобные происшествия в разных регионах страны. И выдать предложения - чтобы усовершенствовать законодательство. Повысить безопасность населения, исключить такие дикие факты.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, особо обращается внимание на правовую оценку действий должностных лиц. То есть сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных. Были отдельно упомянуты Смоленская, Саратовская, Сахалинская, Новосибирская, Воронежской области. А также республики Бурятия и Саха ( Якутия), Хабаровский край и Ханты-Мансийский Автономный округ.

«КП» обратилась за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Глава СК особо обратил внимание не только на действия, но и на бездействие местных и региональных администраций по данной проблеме...

- Был ряд программ, по которым должны были массово заниматься чипированием на местах. И были огромные средства выделены.

- Десятки, сотни миллионов?

- Этим решениям много лет, и средства, действительно, огромные. Опыт предполагалось распространить на регионы. И не только с позиции профилактики рисков от большого скопления собак. Но и как бизнес, связанный с освоением бюджетных средств. Который, похоже, кое-где превратился в хищения.

- То есть?

- Стали появляться субподрядчики и негосударственные питомники, которые финансировались из бюджета, но естественно, никаким чипированием не занимались.

- Уже названы регионы, где тяжкие последствия случились…

- Прозвучали субъекты, где отмечены массовые стаи. И где массовые нападения с последствиями. И где службы отлова не работают. Это все показывает бездействие властных структур на местном уровне.

- Но это довольно сложно с правовой точки зрения отследить - разве нет?

- Сложно. Мы пытались — но, и правда, в этой сфере сложно отследить, куда конкретно деньги уходят. Например, в этих "концлагерях для собак". Нам прямо говорили — а кто докажет что их не кормят как положено?

- Не докажешь?

- Сложно доказать, что не кормят нормально. И что правильно или неправильно отлавливают. И тут же сразу вылезают зоо-защитники со своими аргументами. И все почему то на глазах забывают про безопасность и здоровье людей. Главное — муть поднять.

- Уголовных дел практически нет?

- Мне про них не известно.

- Поручение Бастрыкина может их инициировать?

- Может. Тут надо хорошо копать. В том числе, по системе распределения бюджетных денег. В Москве, кстати, случаев нападения на людей бродячих собак и нет почти— ну, разве что на окраинах.

- А по какой линии идут деньги?

- Это все уходит в систему ЖКХ - и там растворяется, как правило. На уровне муниципалитетов, возможно, и будут приняты оперативные меры. Но в больших городах все очень сложно доказывается. И чиновники, которые распределяют бюджеты в ЖКХ — они все реже подпадают в поле зрения правоохранителей по таким вот тратам...

Скорее всего, ответственные за тему пойдут по пути непубличного отстрела. Это проще. Может быть, даже дротиками будут отстреливать — а потом усыплять.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ