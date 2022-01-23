Кирилл Кабанов: Могут отстреливать собак дротиками, а потом усыплять - так им проще

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак.

Это связано с очередным случаем гибели семилетней девочки в селе Домна Читинского района Забайкальского края. Ребенок погиб из-за нападения стаи одичавших псов.

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать подобные происшествия в разных регионах страны. И выдать предложения - чтобы усовершенствовать законодательство. Повысить безопасность населения, исключить такие дикие факты.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, особо обращается внимание на правовую оценку действий должностных лиц. То есть сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных. Были отдельно упомянуты Смоленская, Саратовская, Сахалинская, Новосибирская, Воронежской области. А также республики Бурятия и Саха ( Якутия), Хабаровский край и Ханты-Мансийский Автономный округ.

«КП» обратилась за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Глава СК особо обратил внимание не только на действия, но и на бездействие местных и региональных администраций по данной проблеме...

- Был ряд программ, по которым должны были массово заниматься чипированием на местах. И были огромные средства выделены.

- Десятки, сотни миллионов?

- Этим решениям много лет, и средства, действительно, огромные. Опыт предполагалось распространить на регионы. И не только с позиции профилактики рисков от большого скопления собак. Но и как бизнес, связанный с освоением бюджетных средств. Который, похоже, кое-где превратился в хищения.

- То есть?

- Стали появляться субподрядчики и негосударственные питомники, которые финансировались из бюджета, но естественно, никаким чипированием не занимались.

- Уже названы регионы, где тяжкие последствия случились…

- Прозвучали субъекты, где отмечены массовые стаи. И где массовые нападения с последствиями. И где службы отлова не работают. Это все показывает бездействие властных структур на местном уровне.

- Но это довольно сложно с правовой точки зрения отследить - разве нет?

- Сложно. Мы пытались — но, и правда, в этой сфере сложно отследить, куда конкретно деньги уходят. Например, в этих "концлагерях для собак". Нам прямо говорили — а кто докажет что их не кормят как положено?

- Не докажешь?

- Сложно доказать, что не кормят нормально. И что правильно или неправильно отлавливают. И тут же сразу вылезают зоо-защитники со своими аргументами. И все почему то на глазах забывают про безопасность и здоровье людей. Главное — муть поднять.

- Уголовных дел практически нет?

- Мне про них не известно.

- Поручение Бастрыкина может их инициировать?

- Может. Тут надо хорошо копать. В том числе, по системе распределения бюджетных денег. В Москве, кстати, случаев нападения на людей бродячих собак и нет почти— ну, разве что на окраинах.

- А по какой линии идут деньги?

- Это все уходит в систему ЖКХ - и там растворяется, как правило. На уровне муниципалитетов, возможно, и будут приняты оперативные меры. Но в больших городах все очень сложно доказывается. И чиновники, которые распределяют бюджеты в ЖКХ — они все реже подпадают в поле зрения правоохранителей по таким вот тратам...

Скорее всего, ответственные за тему пойдут по пути непубличного отстрела. Это проще. Может быть, даже дротиками будут отстреливать — а потом усыплять.