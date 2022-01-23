Кирилл Кабанов: Могут отстреливать собак дротиками, а потом усыплять - так им проще

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак.
Это связано с очередным случаем гибели семилетней девочки в селе Домна Читинского района Забайкальского края. Ребенок погиб из-за нападения стаи одичавших псов.
Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать подобные происшествия в разных регионах страны. И выдать предложения - чтобы усовершенствовать законодательство. Повысить безопасность населения, исключить такие дикие факты.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, особо обращается внимание на правовую оценку действий должностных лиц. То есть сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных. Были отдельно упомянуты Смоленская, Саратовская, Сахалинская, Новосибирская, Воронежской области. А также республики Бурятия и Саха ( Якутия), Хабаровский край и Ханты-Мансийский Автономный округ.
«КП» обратилась за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.
- Глава СК особо обратил внимание не только на действия, но и на бездействие местных и региональных администраций по данной проблеме...
- Был ряд программ, по которым должны были массово заниматься чипированием на местах. И были огромные средства выделены.
- Десятки, сотни миллионов?
- Этим решениям много лет, и средства, действительно, огромные. Опыт предполагалось распространить на регионы. И не только с позиции профилактики рисков от большого скопления собак. Но и как бизнес, связанный с освоением бюджетных средств. Который, похоже, кое-где превратился в хищения.
- То есть?
- Стали появляться субподрядчики и негосударственные питомники, которые финансировались из бюджета, но естественно, никаким чипированием не занимались.
- Уже названы регионы, где тяжкие последствия случились…
- Прозвучали субъекты, где отмечены массовые стаи. И где массовые нападения с последствиями. И где службы отлова не работают. Это все показывает бездействие властных структур на местном уровне.
- Но это довольно сложно с правовой точки зрения отследить - разве нет?
- Сложно. Мы пытались — но, и правда, в этой сфере сложно отследить, куда конкретно деньги уходят. Например, в этих "концлагерях для собак". Нам прямо говорили — а кто докажет что их не кормят как положено?
- Не докажешь?
- Сложно доказать, что не кормят нормально. И что правильно или неправильно отлавливают. И тут же сразу вылезают зоо-защитники со своими аргументами. И все почему то на глазах забывают про безопасность и здоровье людей. Главное — муть поднять.
- Уголовных дел практически нет?
- Мне про них не известно.
- Поручение Бастрыкина может их инициировать?
- Может. Тут надо хорошо копать. В том числе, по системе распределения бюджетных денег. В Москве, кстати, случаев нападения на людей бродячих собак и нет почти— ну, разве что на окраинах.
- А по какой линии идут деньги?
- Это все уходит в систему ЖКХ - и там растворяется, как правило. На уровне муниципалитетов, возможно, и будут приняты оперативные меры. Но в больших городах все очень сложно доказывается. И чиновники, которые распределяют бюджеты в ЖКХ — они все реже подпадают в поле зрения правоохранителей по таким вот тратам...
Скорее всего, ответственные за тему пойдут по пути непубличного отстрела. Это проще. Может быть, даже дротиками будут отстреливать — а потом усыплять.