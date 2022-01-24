Блумберг, Путин и богдыхан, "Помогите, хулиганы зрения лишают!", жестокость П. А. Порошенко, развлечения прежних лидеров СНГ, губернатор Беглов и ложкари,обувные инноваторы и генералиссимус Суворов, св. блгв. канцлер Шольц

Грядущая Олимпиада в Пекине, по мнению Блумберг, спасла Украину от нападения России. Фото: REUTERS

Информационное агентство Блумберг раньше специализировалось на новостях хозяйственной жизни, но теперь изменило профиль и занимается вопросами войны и мира. В конце ноября прошлого года Блумберг оповестил свет о готовящемся нападении России на Украину. Но прошло уже два месяца, а армия вторжения все бездействует и даже не думает вторгаться. Что отчасти вредит репутации агентства. Оно с такой уверенностью сообщало, что война вот-вот начнется, но получилось "прокукарекал, а там хоть не рассветай».

Поэтому от Блумберга пришло убедительное разъяснение задержки. Согласно новой информации все уже было готово, однако глава народного Китая Си Цзиньпин обратился к В. В. Путину с просьбой отсрочить нападение, чтобы дать спокойно провести XXIV зимние Олимпийские игры. После 20 февраля, когда игры закроются – сколько угодно. Так китайский богдыхан пришел на выручку украинскому гетьману. Причем начало кампании скорее всего откладывается на еще более длительный срок. Вслед за 20 февраля грядет весенняя распутица, танки вторжения увязнут в жирном черноземе, поэтому кампанию лучше отложить на конец июня, когда земля просохнет.

Глава народного Китая Си Цзиньпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако в госдепе все ждут начала агрессии. Госсекретарь Блинкен пригрозил России "калечащими" последствиями для экономики в случае эскалации ситуации на Украине, т. е. "Рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю!". Угрозы были оглашены в Женеве в ходе встречи российской делегации с американской за столом, богато украшенным сиренью и орхидеями. И вполне Вероятно, что С. В. Лавров, размахивая веточкой сирени, воззвал в итоге к швейцарским хозяевам мероприятия: "Помогите, хулиганы зрения лишают!".

В Киеве тем временем бесстрашно вернувшийся из-за границы П. А. Порошенко предстал перед судом по обвинению в государственной измене, выразившейся в закупках донбасского угля. Сперва Порошенко на суде спал, затем, когда заседание завершилось, стал петь: "Ще не вмерла Украина".

Эмоциональный подъем пробудившегося Петра Алексеевича был столь силен, что он обратился к В. А. Зеленскому с угрозами. Вспомнив, как тот играет на рояле без помощи рук, но с помощью самого интимного своего органа, он пообещал: "Наступило время прихлопнуть крышку рояля". В чем заметна некоторая жестокость. А. Б. Чубайс тоже обещал прихлопнуть крышку гроба коммунизма, но с крышкой рояля получается совсем болезненно.

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: REUTERS

На Урале тоже было явлено необычное наказание за небрежение коммунальным хозяйством: бывший депутат горсовета купец Тагай избил деревянной ложкой мэра г. Кусы Чистякова из-за плохой уборки снега.

Хотя президент России Б. Н. Ельцин как-то на встрече лидеров СНГ развеселился и также стучал ложками по лысине президента Киргизии А. А. Акаева. Прошли года, "и что осталось от гордых, сильных сих мужей? Б. Н. Ельцин на том свете, А. А. Акаев, подобно Порошенко, приехал сдаваться на родину, исчезнувший же и даже, по мнению экспертов, похороненный Н. А. Назарбаев вдруг выступил на "Голосе Америки" и объявил, что с 2019 г. удалился от дел и является пенсионером. Хотя до начала января с. г. ушедший от дел пенсионер и возглавлял Совет Безопасности Казахстана.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: REUTERS

Впрочем, ни Акаев, ни Назарбаев вроде не были грешны по части уборки снега. Хуже с этим обстоят дела в северной столице, издавна страдающей от ледяных торосов. Под началом губернатора А. Д. Беглова все это сильно напоминает Петроград, воспетый А. А. Блоком в поэме "Двенадцать" –

"Старушка, как курица,

Кой-как перемотнулась через сугроб.

— Ох, Матушка-Заступница!

— Ох, большевики загонят в гроб

Вон барыня в каракуле

К другой подвернулась:

— Уж мы плакали, плакали…

Поскользнулась

И — бац — растянулась!"

Возможно, народные заступники, депутаты Законодательного собрания Кролик и Резник сейчас спешно осваивают искусство ложкарей, чтобы добиться исправной уборки снега.

В студеную зимнюю пору особенно актуальны два завета полководца Суворова:

а) "Держи ноги в тепле"

б) Интенданта, прослужившего больше года, можно смело вешать, не боясь ошибиться"

Хотя наши польские братья недостаточно чтут память фельдмаршала, но расследуя поставки обуви для солдат Войска Польского, они не могут не признать правоту полководца.

С 2014 по 2020 гг. компания DEMAR поставила войску некачественную обувь на 17 млн. долл. Следователи Военной жандармерии установили, что "задержанный предприниматель "в целях получения материальной выгоды заменял определенный в спецификации материал соответствующего качества намного более дешевым материалом, который не соответствовал требуемым параметрам. Вероятно, тачал ботинки с бумажными подметками.

Канцлер Германии Шольц Фото: REUTERS

Нам известны такие обувные инновации в русско-японскую войну, а также в русско-турецкую войну 1877-78 гг. Теперь выясняется, что и кичливые ляхи тоже смелые инноваторы.

Тем временем св. блгв. канцлер Шольц сообщил мировой закулисе, заочно заседавшей в швейцарском Давосе: "Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот". Закулиса была тронута таковым духовным поучением.