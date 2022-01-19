Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 января 2022 15:29

Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями в случае эскалации вокруг Украины

Вашингтон намерен нарастить военную помощь Киеву
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (68)Комментарии (68)(68)
США пригрозили России «калечащими» последствиями в случае эскалации вокруг Украины

США пригрозили России «калечащими» последствиями в случае эскалации вокруг Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дальнейшая «агрессия» России против Украины будет иметь для нее «калечащие» последствия, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, «Блинкен подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену». Кроме того, Вашингтон намерен пересмотреть присутствие НАТО в союзных странах и нарастить военную помощь Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены в случае «нападения» России на Украину внести РФ в перечень государств, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения.

Как писал сайт kp.ru, администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.