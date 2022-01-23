Лидия Федосеева-Шукшина сбежала из дома престарелых из-за скандала

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 19 января Лидия Федосеева-Шукшина находилась в частном доме престарелых, где до этого несколько месяцев жил ее знаменитый коллега Леонид Куравлев. Народная артистка собиралась поправить здоровье и заодно переждать, пока младшая дочь Ольга разберется со своей болезнью: мол, пребывание в одной квартире могло обернуться заражением для Лидии Николаевны. Однако, на пятый день Федосеевой-Шукшиной пришлось экстренно собрать вещи и выехать из пансионата.

- Она прочитала новость, что Алибасов-младший собирается ее "спасать", и действительно испугалась, ведь он может приехать и спровоцировать скандал, - рассказала kp.ru адвокат семьи Юлия Вербицкая Линник. - Этот, с позволения сказать, господин не раз обижал Лидию Николаевну, обзывал различными нелестными эпитетами. Есть очень большие сомнения в том, что он может желать ей добра. Только пиар. Поэтому Лидия Николаевна вернулась к совей защитнице Ольге - с ней не страшно. Конечно, было бы неплохо выдержать еще несколько дней карантина, но она приняла решение ехать домой.

Впрочем, о "спасении" Федосеевой-Шукшиной пекся не только Алибасов-младший. Новость о том, что 83-летняя актриса оказалась в доме престарелых, с первых дней взывала массу кривотолков и пересудов о неблагодарных наследниках. Между тем, это учреждение в семье предпочитают называть загородным пансионатом, куда артистка легла исключительно в оздоровительных целях и на время.

- Раз в три-четыре месяца она посещает оздоровительные центры и частные клиники. Семья уже утомилась от слухов, ведь каждый раз, когда артистка отправляется на процедуры, вокруг ее персоны начинает бить фонтан сплетен, - вынуждена была объяснять Вербицкая Линник.

Тем временем, для Бари Алибасова-младшего, который на ток-шоу ходит как на работу, это событие могло стать очередной "золотой жилой". После скандалов с "Кротом", разводом отца с Федосеевой-Шукшиной и громкой дележкой квартиры наследник продюсера как-то пропал с радаров, а тут такой повод.

- Ничего себе! Я в диком шоке! - отреагировал Алибасов-младший на новости о госпитализации артистки. - Буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости... Бабушку надо спасать!

И добавил то ли в шутку, то ли всерьез, что готов даже жениться на Лидии Николаевне, чтобы вызволить ее из неволи...