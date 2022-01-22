Вскрылись подробности о Лидии Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых: "Бабушку надо спасать!"

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Лидия Федосеева-Шукшина обживается в доме престарелых, куда ее сдала младшая дочь Ольга, общественность пытается разобраться в причинах неожиданного поступка наследницы. До недавнего времени Лидия Николаевна жила с Ольгой в одной квартире. Кроме того, у нее есть еще одна квартира - та самая, за которую знаменитая актриса судилась с пятым мужем Бари Алибасовым. Точки над i в этой непростой ситуации расставила адвокат и представитель семьи Юлия Вербицкая-Линник.

Лидию Федосееву-Шукшину разместили в том же доме престарелых, где последние полгода жил Леонид Куравлев. Для нее подготовили программу ортопедической реабилитации, она сможет посещать групповые занятия с аниматорами, выходить на прогулку в сад. "Сама актриса явно не была против. Но идея все-таки была ее младшей дочери Ольги Васильевны", - откровенничает сотрудница социального учреждения.

По ее словам, дочь 83-летней актрисы смотрела новости про Куравлева и уцепилась за эту идею - отправить родительницу туда, где она будет под присмотром. "Лидия Николаевна достаточно быстро обосновалась, уютно обставила свою комнату, многие вещи привезла из дома. А еще взяла с собой любимую кружку, цветы и книги", - цитирует женщину сайт mk.ru.

Между тем адвокат звездной семьи Юлия Вербицкая-Линник раскрыла детали произошедшего. "Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома", - цитирует Вербицкую-Линник 5-tv.ru.

По ее словам, одной из причин отъезда артистки из дома стала болезнь ее дочери Ольги. Пока младшая Шукшина занимается своим недугом, старшая будет набираться сил в окружении специально обученных людей. "После этого общение между Ольгой Васильевной и Лидией Николаевной, разумеется, возобновится. По телефону они общаются в ежедневном режиме", - заверила адвокат.

Непростую ситуацию в семье Лидии Николаевны прокомментировал сын пятого мужа актрисы Бари Алибасова. Он заявил, что находится в шоке от известия про дом престарелых. Бари Бариевич вознамерился спасать бывшую родственницу.

"Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости... Бабушку надо спасать!", - цитирует наследника продюсера "СтарХит".