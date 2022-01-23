Почему ушел в отставку президент Армении Армен Саркисян

Армен Саркисня был избран четвертым президентом в апреле 2018-го года. Фото: REUTERS

После того, как в Армении в 2015-м году прошла конституционная реформа, фактическим руководителем в этой закавказской республики стал не ее президент, а премьер-министр. Сегодня им является бывший оппозиционер, пришедший на волне протестов к власти Никол Пашинян.

Армен Саркисня был избран четвертым президентом в апреле 2018-го года. Именно он в октябре 2018-го подписывал указ об отставке тогдашнего правительства страны.

Выпускник физфака Ереванского госуниверситета, Саркисян 40 лет назад защитил кандидатскую по теме «сверхплотные небесные конфигурации по биометрической теории тяготения» и в средине 80-х преподавал в Кембридже. В начале 90-х был послом сначала в Британии, потом в ЕС, затем в Бельгии и Люксембурге. В 1996 и 1997-м возглавлял правительство Армении. А в 2000-х на короткое время уходил в бизнес — входил в совет директоров золотодобывающей компании. Тогда же подтвердил наличие у него британского гражданства, от которого, впрочем, впоследствии отказался. Знаком с членами британской королевской семьи.

- Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У Президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. Когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов, - такое заявление Саркисяна опубликовано на официальном сайте президента респубулики.

Известно, что год назад 67-летний Саркисян в Лондоне заразился коронавирусом и был там госпитализирован.

Согласно соцопросам трехгодичной давности (проведенный американским фондом), президент превосходил премьера Пашиняна по популярности.

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