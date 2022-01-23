Россиян предупредили о новом способе мошенничества с использованием повесток в суд

Мошенники идут в суд, чтобы попытаться узаконить свой мухлеж и воспользоваться лазейкой в процедуре взыскания штрафа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники все чаще используют новую схему выманивания денег у россиян. Они идут в суд, чтобы попытаться узаконить свой мухлеж и воспользоваться лазейкой в процедуре взыскания штрафа. О новой опасности в эфире Радио «Комсомольска правда» рассказал эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

- Появились мошенники, которые действуют в правовом поле. Официально подают на вас в суд, якобы они выдали вам деньги в долг, а вы не возвращаете. Расчет тут простой: многие россияне не живут по месту прописки. А значит, когда им по указанному во всех документах адресу приходит повестка, они не являются на слушания в суд: просто потому что не получили вызов. И суд, видя, что ответчик не явился, часто чуть ли не автоматически выносит решение в пользу истца, то есть в данном случае мошенников.

По словам эксперта, таким хитрым образом из людей пытаются вытянуть существенные суммы, и 100 тысяч, и миллион рублей. Потом с исполнительным листом на руках «должника» находят и — абсолютно официально, с привлечением приставов — требуют у него вернуть деньги.

- А у нас такая судебная система, что если вам присудили какой-то штраф, оспорить его практически невозможно, - констатирует Батранков. - Вернее, есть законный инструмент апелляции, но, поскольку все извещения от суда вам по-прежнему приходят по адресу прописки, вы пропускаете установленный законом срок подачи апелляции. А потом уже поздно. Мои знакомые, которые занимаются судебное практикой, говорят, что в последнее время число таких случаев заметно выросло.

Чтобы защититься от такого способа мошенничества, нужно постоянно проверять, не ведется ли против тебя какая-то судебная тяжба. Но этого, как правило, никто не делает.

Никуда не делись и «традиционные» телефонные мошенничества. Злоумышленники могут сделать так, чтобы на экране телефона их жертвы отразился любой номер.

- Подделать номер сравнительно легко, это правда. Я могу вам позвонить с телефона вашей мамы, с любого номера, который я захочу, чтобы у вас на экране высветился, - пугает эксперт по информационной безопасности. - Мошенники записывают ваши слова, затем с вашего номера звонят, например, в банк, где отвечает робот, а не оператор. И как раз ваши записанные реплики, все эти «да» и «нет», могут быть использованы, что называется, против вас.

Но это риск только для тех, кто разрешил, например, банкам, записать их голос, чтобы его можно было использовать для подтверждения личности клиента. Главное не сказать чего похуже. Например, номер карты, номер кода с обратной стороны карты.

Хотя некоторые мошенники уже настолько хорошо вооружены технически, что номер и другие данные с карты жертвы им уже не нужны.

- Ваш тембр голоса, ваша манера говорить могут использоваться искусственным интеллектом, чтобы сгенерировать новый текст, - предупреждает Денис Батранков. - Поэтому любой разговор с мошенником может привести к тому, что появится так называемый дип-фейк, то есть набор фраз, которые вы вообще никогда не произносили. Это, конечно, уже более продвинутый уровень.

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