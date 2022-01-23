Почему Мария Миронова и Дмитрий Харатьян не приехали выступать в шоу «Танцы со звездами»

Мария Миронова танцевала с трещиной в ребре. Фото: Телеканал "Россия 1"

По воскресеньям на канале «Россия» выходит 13-й сезон шоу «Танцы со звездами». 23 января на съемки второго выпуска не приехали сразу три пары: артисты Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый и их партнеры – профессиональные танцоры. Виноваты – звезды.

Актриса Миронова сообщила о причине своего отсутствия: «У меня первый танец был с трещиной в ребре. А теперь еще и приболела». Мария собирается уже на следующей неделе вернуться в танцевальный строй. Ее партнер Евгений Папунаишвили тоже вынужденно отсутствует. По правилам пропуск из-за болезни возможен, если через неделю пара вернется на танцпол.

А вот Дмитрий Харатьян 21 января отмечал 62-й день рождения концертом в клубе «Гнездо глухаря», в итоге – заболел. Харатьян вышел на видеосвязь со студией: «У меня был концерт в клубе, видимо оттуда все пришло. К сожалению! Мы скоро вернемся. У нас танец уже готов, причем хорошо готов. Только здоровье подвело». Харатьян подхватил ОРВИ, поэтому пропускает этот выпуск, но надеется вернуться на следующей неделе.

Анатолий Белый утром 23 января не смог вылететь на съемки в Москву из Анапы, где он был на гастролях – из-за метеоусловий. Белый объяснился из Анапы: «Все покрыто снегом. Сутки идет снег – все белое. Мне ужасно жаль, что я оказался в такой ситуации – безумно расстроен. С утра рыскал по всем аэропортом юга – все рейсы отложены. Рвусь сердцем и душой на паркет. И очень надеюсь, что следующий раз буду на паркете. Привет моей партнерше дорогой!» По международным правилам проекта пара Белого и Инны Свечниковой получила ноль баллов. Но так как по итогам первого тура Анатолий и Инна были лидерами, то, скорее всего, они сохранят приличные позиции в турнирной таблице.

По результатам голосования жюри во втором выпуске шоу «Танцы со звездами» больше всего баллов набрали: Александра Ревенко и Денис Тагинцев, а также Мария Зудина и Максим Петров. На последнем месте: Владимир Маркони и Евгения Толстая. Все может поменяться, так как всю неделю телезрители будут голосовать с помощью бесплатных смс за своих звезд-любимчиков.