Америка планировала принять в НАТО Украину и Казахстан, чтобы отжать российский Юг.

Фридман отличается тем, что в своих работах предельно откровенно обозначает цели Америки, как он их видит и понимает. Фото: Luc Van Braekel from Waregem/Wikipedia

Основатель и директор аналитического центра Stratfor Джордж Фридман в 2010 году издал книгу «Следующие 10 лет. 2011-2021», в которой дал прогноз развития событий в разных частях света. Срок предсказаний прошел. Любопытно посмотреть: что сбылось, а что нет из ожиданий признанного гуру политологии.

Фридман отличается тем, что в своих работах предельно откровенно обозначает цели Америки, как он их видит и понимает. Насколько точна его аналитика можно судить по тому, что Stratfor называют еще «частным ЦРУ». Для нас главный интерес представляют прогнозы Фридмана относительно России, которой в книге посвящена отдельная глава. Разберемся, удалось ли ему угадать события последнего десятилетия, а какие из его замечаний звучат актуально и сейчас.

Почему США не «добили» Россию в 90-х

Цитата из книги Фридмана: «В 90-х годах падение СССР потрясло огромную империю и сохраненную коммунистами. Но центр, Россия, бывшее ядро империи не потеряло своей целостности. И пока это ядро сохраняется, игра не закончен. Жестоко ослабленная, Российская Федерация все-таки выжила, и в следующем десятилетии она станет играть все более важную роль»

Признаем, тут Фридман, для которого Россия - враг, попал «в яблочко». Но не забудем: это - предупреждение своим, что с русскими надо быть предельно жесткими.

Но почему в 90-х, когда была такая возможность, США не вогнали, по выражению автора, «кол в сердце своего старого противника»? И сепаратистов они поддерживали, и экономическое давление оказывали, признает он. Полное разрушение России, отмечает Фридман, было тогда вполне возможно. Нужно было только позволить бывшим младшим партнерам по СССР «растащить то, что осталось от России». Но тогда американцы посчитали, что игра не стоит свеч, потому что были убеждены: «Россия на протяжении жизни многих поколений не восстанет из хаоса».

«Мирный» блок

Цитата: «Уничтожение остатков российского государства [в 1990-е годы] даже не казалось необходимым, поскольку США могли создать такой региональный баланс сил, какой хотели, просто расширив НАТО и систему своих союзов на восток... Быстро и энергично интегрировав Казахстан и Украину в НАТО, США могли бы увеличить силу и сплоченность этих стран и закупорить Россию, а вместе с ней и бывшие советские республики. И хотя у американцев имелись такие планы, действовали они недостаточно быстро».

Нам-то это и без Фридмана понятно. Но важно то, что американский эксперт откровенно писал об этом одиннадцать лет назад, а сегодня натовцы делают вид, что и мыслей таких у них никогда не было. Так что «зачет», хотя это и не прогноз, а признание.

А вот одна констатация, сделанная Фридманом в книге, с учетом сегодняшних обстоятельств тянет на «невольный» прогноз. Он обращает внимание: между границами России с Украиной и Казахстаном - меньше 500 километров, и «в этом коридоре сосредоточено все российское влияние на Кавказ». Посмотрите на карту, чтобы понять, как с территорий Украины и Казахстана, в случае их перехода под контроль Запада, можно отсечь весь российский Юг и перекрыть нам доступ к Черному и Каспийскому морям. Что-то Фридман, видно, предчувствовал…

Америка планировала принять в НАТО Украину и Казахстан, чтобы отжать российский Юг. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Афганистан отвлекал силы

Цитата: «В тот самый момент, когда США надо было сосредоточить силы на окраинах России и «запечатать» ее, силы США оказались занятыми в других местах (Афганистан и Ирак - Ред.). В наступающем десятилетии американскому президенту необходимо избегать подобных оплошностей и не упускать возможностей… Поэтому президент США должен действовать и сдерживать Россию, давая время на то, чтобы проявились присущие ей постоянные внутренние слабости».

Десятилетие, действительно, получилось сугубо «сдерживающим». Конечно, Фридман не мог предвидеть, скажем, «Евромайдан» и последовавшее воссоединение Крыма, операцию российских военных в Сирии и санкционное безумие. Но отношения России с США и в целом с Западом в «десятых» годах резко ухудшились. И неважно, кто был хозяином в Белом доме, демократ Обама или республиканец Трамп, все это время вектор российско-американских отношений неуклонно вел к конфронтации. В которой мы сейчас фактически и пребываем. Так что правильно, в целом, предсказал Фридман.

Союз Москвы и Берлина - главная угроза Вашингтону

Цитата: «Сама возможность сотрудничества России с Европой и особенно с Германией создает самую существенную угрозу наступающего десятилетия, долгосрочную угрозу, которую необходимо подавить в зародыше. Объединение России и Европы создаст потенциал равный, а возможно превышающий силу Америки».

Тут Фридман тоже сказал все довольно точно. В прошедшем десятилетии активно рушилост сотрудничество России и Евросоюза, причем не без открытого и скрытого влияния США. Кульминация этого процесса сейчас видна на примере «Северного потока-2», где американцы открыто выламывают руки европейцам, прежде всего немцам.

Возможное сотрудничество России с Германией, предупреждает Фридман, должно быть пресечено прежде всего. И здесь, по его оценке, решающий интерес для США имеет «сохранение мощного клина между Германией и Россией» в виде Польши, с которой американцы должны поддерживать особые отношения. И здесь надо признать, что все произошло именно так, как прописал директор Stratfor.

Из несбывшегося

Цитата: «Грузия попросту стала причиной расходов США, которые не приносят особых выгод. В период, когда риски и расходы растут, США должны управлять своей уязвимостью с большей осторожностью и рассматривать Грузию скорее как пассив, чем как актив»

Да, сильно повезло Грузии. Но вовсе не потому, что русские снова не «напали». Ее счастье в том, что США грузин не бросили. А могли бы. Однако как вариант размен Грузии с Россией на что-то другое, считает Фридман, всегда остается.

Тревожным был прогноз основателя Stratfor и для прибалтов. Хотя их Фридман все-таки оценивал как актив, но добавлял, что его содержание может оказаться очень дорогим. Поэтому давал такой совет: «американский президент должен добиваться от России максимальных уступок за согласие уйти из региона». Кто знает, может, эта опция еще и возникнет в ходе начавшихся переговоров по гарантиям безопасности?

Из неосуществимого

Цитата: «В долгосрочной перспективе Россия будет испытывать серьезные трудности. Она не сможет нести бремя ключевого игрока в международных отношениях. Зависимость от экспорта сырья позволяет наполнять казну, но не развивать экономику. Население страны сокращается. Но десятилетие - не дальняя перспектива. Поэтому в ближайшие годы сохранится угроза, которую представляет Россия».

Тут понятно желание Фридмана накликать нам беду. Но Россия «бремя» мировой державы, как видим, пока несет. Даже американцы, пусть сквозь зубы, но признали: глобальных игроков в мире сегодня три - Россия, Китай и США. Фридман, кстати, оговаривается, говоря, что в геополитики время меряется поколениями: «только развал СССР занял целое десятилетие». Понятно, на что он намекал. Но тут он, как говорится, «дал маху». Нравится это Западу или нет, «окно возможностей» для развала России закрыто. На очень далекую перспективу.

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