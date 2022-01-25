Как беспилотные такси помогут улучшить жизнь в России

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12 лет назад идея основателей Google относительно использования на дорогах беспилотных автомобилей выглядела как авантюрная затея и казалась абсолютно неосуществимой в обозримом будущем. Сегодня же беспилотные автомобили стали реальностью.

СИНГАПУР, США, КИТАЙ

В различных странах мира уже запущены либо тестируют беспилотные автобусы, комбайны, фургоны, грузовики и даже воздушные такси. Сегодня беспилотные технологии - это не просто элемент комфорта, а глобальные изменения общественного и экономического пространства.

Технология «беспилотника» имеет реальный потенциал сохранить жизни и уберечь от травм миллионы людей, и таким образом «высвободить» для экономики сотни миллиардов долларов. Google прогнозирует, что массовое внедрение данного изобретения позволит снизить на 90% число ДТП, сэкономить до 90% времени водителей и энергии, сократить на 90% количество транспортных средств.

25 августа 2016 года представители американской компании nuTonomu в Сингапуре официально объявили о запуске первого в мире беспилотного такси. Сингапур, который различными методами борется с засильем автотранспорта, пошёл на этот шаг в первую очередь ради уменьшения количества транспортных средств на своих улицах. Годом позже были запущены беспилотные перевозки компанией Cruise Automation для своих сотрудников в Сан-Франциско с использованием парка из 46 электромобилей.

А в конце ноября 2021 года двум китайским операторам Baidu и Pony AI официально разрешили запуск сервиса платного беспилотного в специально отведенной зоне Пекина. В Baidu уже думают о быстром расширении сервиса: «В случае успешной эксплуатации проекта Apollo Go Baidu количество беспилотных такси и зона их эксплуатации должны еще больше расшириться, чтобы удовлетворить потребности местных жителей». В 2025 году Baidu (интернет-гигант, китайский аналог российского «Яндекса» и американского Google, которые тоже занимаются беспилотными автомобилями) планирует запустить роботакси в 65 китайских городах, а еще через 5 лет довести их число до 100.

У таких проектов много преимуществ. Остановимся на трех главных.

1) беспилотное такси сможет находиться на дорогах 24 часа в сутки, в то время как в настоящий момент обычные водители такси зачастую не сменяют друг друга на одном автомобиле, а предпочитают отрабатывать смену каждый на своем транспортном средстве;

2) программа распределения заказов, управляющая и координирующая передвижение беспилотных такси, избавившись от зависимости в человеческом факторе, сможет более четко и слаженно выстраивать логистические цепочки. Это приведёт к более эффективной отдаче каждой поездки, уменьшению холостого пробега и более пропорциональному покрытию различных районов, обслуживающими город таксомоторами;

3) все вышесказанное, а также дополнительное пассажирское место, приведет к снижению цены перевозки людей и грузов, что автоматически подстегнёт людей к выбору в пользу передвижения на такси и снизит количество владельцев личного автотранспорта.

Не нужно забывать и о безопасности движения. Это, пожалуй, самый главный козырь сторонников беспилотных такси. Все статистические данные говорят о том, что беспилотный автомобиль на дороге намного безопасней управляемого человеком. Беспилотники лишены невнимательности водителей, не испытывают трудностей при проезде перекрестков и поворотов – мест, где чаще всего случаются ДТП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РОССИЯ

Беспилотные автомобили «Яндекса» начали перевозить пассажиров в наукограде Иннополис (Татарстан, 40 км от Казани) в августе 2018 года. На выбор площадки повлияла градостроительная ситуация в Иннополисе. Здесь есть все элементы стандартной городской инфраструктуры: школа, детсад, спорткомплекс, городские парки, жилая застройка, офисные здания… Но, что самое главное, в наукограде есть жители и стандартное городское движение транспорта.

Беспилотники работали семь дней в неделю, с шести часов утра до одиннадцати вечера. Сервисом могли воспользоваться те, кто живёт в городе или часто бывает здесь по работе.

Применение беспилотных автомобилей на улицах российских городов официально легализовали 26 ноября 2018 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тестовым полигоном для практического использования самоуправляемого «Яндекс.Такси» стал наукоград Сколково.

А осенью 2021 года сервис начал работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк» на юге столицы. «Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал. Ясенево — один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны», — говорится в сообщении компании.

Если до недавнего времени по действующим законам за рулем машины под управлением автопилота все равно должен сидеть человек, то в 2021 году вступил в силу закон, который снял это ограничение. «Благодаря этому беспилотные автомобили «Яндекса» смогут ездить без водителя за рулем и использоваться в качестве такси в пределах определенной территории», — отметили в компании.

Мэрия Москвы и Мосгордума одобрили 140 улиц для тестирования беспилотных автомобилей: Аминьевское, Варшавское, Очаковское, Староможайское шоссе, Севастополький проспект, Фрунзенская набережная, проспект Вернадского, мост Лужники, Пресненская набережная, Пролетарский проспект… Как видим здесь не только улицы, расположенные недалеко от МКАД, но и те, что находятся в центре столицы.

Кстати, в Министерстве транспорта России тоже считают, что беспилотные автомобили помогут снизить смертность в авариях на российских дорогах на 8% к 2030 году. Такое мнение высказал замминистра транспорта Кирилл Богданов. Он также уточнил, что соответствующие параметры заложены в стратегии цифровой трансформации.

ГОСУДАРСТВУ ВЫГОДНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЖЕЛАЮЩИХ РАЗВИВАТЬ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ

Экономия личного времени, экономия средств на хранение, ремонт, техническое и бытовое обслуживание, а также поисках парковки автомобиля в перегруженных городских условиях должны обязательно сказаться на отказе граждан от владения личным автомобилем. А это, в свою очередь, уменьшит количество автомобилей на дорогах, разгрузит их, существенно улучшит экологическую ситуацию, уменьшит аварийные ситуации на дорогах…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Давыдов предлагает:

1. заинтересовать налоговыми льготами на длительный период те компании, которые готовы в кратчайшие сроки будут развивать беспилотное такси в России;

2. свести к минимуму налоги для производителей специального оборудования, необходимого для реализации данного проекта (сенсоров, датчиков, систем коммуникации, и т.п.).

В том, что масштабная реализация внедрения беспилотного такси выгодна всем, сомневаться не приходится. Государству не придется тратить средства на субсидии в данную отрасль – крупные компании и отдельные предприниматели сами возьмут на себя все бремя построения данного бизнеса и сопутствующих ему направлений. Инвестиционная привлекательность страны, а особенно городов, где будут запущены данные проекты, так как одним из «магнитов» для любого инвестора является транспортная составляющая. Новая отрасль промышленности, которая в связи с налоговыми льготами откроет новые и перепрофилирует старые предприятия, даст всплеск экономике местных бюджетов и рынкам труда, а жители городов получат свободное передвижение по дорогам без пробок.

Но без помощи государства решение этого вопроса невозможно. Дмитрий Давыдов надеется, что государство поддержит данную инициативу, а также рассмотрит воплощение в реальность других его предложений.

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