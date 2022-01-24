Семья из Питера чудом осталась жива после ужина. Они отравились обычным картофелем

Реально ли отравиться овощем, который довольно часто в рационе россиян? Фото: Shutterstock

Некачественные продукты не первый раз становятся причиной отравления. Родственники погибшей пары из подмосковного Обухово считают, что виной может стать даже картофель. Чудом осталась жива после ужина семья из Санкт-Петербурга – они тоже ели картофель. Реально ли отравиться овощем, который довольно часто в рационе россиян?

Картофель или пирожки?

Последний смертельный случай в подмосковном поселке Обухово поставил под сомнение обычный картофель. Родственники погибшей семьи считают, что отравление 22 января произошло именно из-за отварного картофеля – его ели двое взрослых и 9-летний ребенок.

- Брат со своей гражданской женой, конечно, еще ели пирожки из магазина, рыбный суп. Но ребенок ел только картошку. А рвота после ужина была у всех, - рассказал следователям родственник семьи.

Взрослых спасти не удалось, в живых остался только маленький мальчик. Следователи взяли на экспертизу разные продукты, которые были на столе. Проверят и картофель, который якобы стал роковым. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления.

Не зеленый, но горький картофель

Отравлением закончился 19 января ужин семьи Владимира Никольского из Санкт-Петербурга. Накануне супруга купила картофель в том же магазине, где и обычно. У пары двое детей – 10-летний Дмитрий и 7-летний Марк.

- Жена у меня хозяйственная и она приготовила каждому то, что хотел: мне – отварной картофель, себе и Диме – печеный картофель, а Марку – рис. Первым стал «вредничать» Дима – он сказал, что горькая картошка. Потом жена сказал о горечи. И когда я добавил в отварной картофель масло, размял вилкой и попробовал – тоже почувствовал неприятную горечь, - рассказывает kp.ru Владимир Никольский.

Родители приняли решение выбросить картофель и выпить молоко, так как прочитали в интернете, что оно выводит токсины. Спустя пару часов у Владимира с женой все равно начались боли в животе, а у сына Дмитрия - рвота. Хорошо себя чувствовал только Марк, который не ел картофель.

- Сына забрали в больницу, делали промывание, несколько дней была щадящая диета. Оставшуюся картошку мы отнесли назад в магазин на Ленинском проспекте. Рассказали свою историю. К тому моменту жену еще и обсыпало прыщами. Продавец не удивилась. Сказала, что еще один мужчина тоже рассказал про горечь. И она сама дома готовила картофель из этого привоза, с мужем у них была диарея, но тогда они подумали, что была не свежая рыба, - рассказывает Владимир Никольский.

И только, когда мужчина сдал картофель обратно в магазин, то понял, что нужно было оставить несколько штук, чтобы сдать их в лабораторию. Владимир вернулся и успел взять из того же мешка пару экземпляров, теперь ищет, куда ее сдать на проверку. Владельцы магазина тоже решили отправить обратно на невскую овощную базу несколько 50-килограммовых мешков с картофелем, чтобы не отравить других покупателей.

Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Фото: Личный архив

Мнение врача

Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова:

- Уверена, многие знают, что ни в коем случае нельзя есть картошку зеленого цвета. Такая картошка содержит опасный яд – соланин. И отравление этим веществом может привести к летальному исходу. Поэтому если вы заметили, что картошка позеленела, выбрасывайте ее.

- Если съесть ее, что будет?

- На вкус такой картофель обычно горький. Симптомы отравления соланином могут наблюдаться уже через 20-30 минут после употребления в пищу еды, в которой он содержался. А могут развиться и через несколько часов.

- Какие самые распространенные симптомы?

– Тошнота, рвота, понос, головная боль, головокружение. Но возможны и галлюцинации, и даже кома. Но важен вот какой момент: чтобы человеку отравиться картошкой, в которой содержится соланин, ему нужно съесть как минимум 1 кг такой картошки. От одной-двух небольших картофелин ничего не будет.

- Опасен ли старый картофель, который прорастает?

- Его также нельзя употреблять в пищу. В нем тоже содержится опасный соланин. Если почувствовали симптомы отравления, незамедлительно обратитесь к врачу.