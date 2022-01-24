Рублю падать уже некуда: помогут высокие цены на нефть и действия Центробанка

Опыт последних лет показывает, что локально рубль может упасть, но потом все равно отскакивает Фото: REUTERS

Курс рубля во время торгов на бирже в понедельник стремительно снизился. Национальная валюта потеряла порядка 1,8 рубля по отношению к доллару и 1,6 — к евро, откатившись на уровень позапрошлого и прошлого годов, соответственно. В таких условиях Центральный банк России принял решение прекратить покупку валюты по бюджетному правилу. Это происходит на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

- Рынок всегда торгуется на слухах, а не на событиях, так что понятно, что информация его подогревает, - сказал в комментарии для KP.RU главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. - В принципе, если убрать информационный фон, то для рубля все достаточно хорошо. Скорее всего рублю особо ходить, то есть падать, уже некуда — при нынешней цене на нефть, нынешних запасах ее у экспортеров и при такой политике Центрального банка. При одном условии — если не будет реальных событий, которые потрясут рынок. Бывали, конечно, за последние годы у нашей национальной валюты ситуации и похуже, но тогда нефть стоила значительно дешевле.

Бюджетное правило, по поводу которого в понедельник было принято решение Центрального банка и Министерства финансов, касается того, как распоряжаться сверхприбылью от продажи нефти. Когда цены благоприятны, на средства от дополнительных доходов закупается иностранная валюта в Фонд национального благосостояния. Причем закупается ЦБ щедро: по плану до 4 февраля в ФНБ должно было поступать валюты на 585,9 млрд рублей в день.

- Покупку валюты прекратили временно, пока непонятно, на какой срок — из-за нестабильности на рынке. Это решение не может не помочь, - уверен Табах. - Представьте себе, что это рынок не валюты, а помидоров. Кто-то, да еще не просто кто-то, а большой любитель помидоров, который покупал их много и регулярно, отказывается дальше закупаться на этом рынке. Это просто не может привести к тому, что помидоры подорожают. Даже наоборот, скорее, будут падать в цене.

Вокруг ситуации с Украиной стоит колоссальный информационный шум. Но несложно заметить, что рынки куда охотнее реагируют на негатив. Так, например, случилось и в этот понедельник, когда поводом для очередного снижения курса рубля стали новости о том, что ряд стран решили эвакуировать часть своих дипломатов вместе с семьями из Киева. А вот какие-то положительные новости, например, очередные переговоры высокопоставленных чиновников, почему-то не производят на участников рынка никакого впечатления.

- Это естественный процесс: рынок сильнее падает на негативе, но потом медленно отрастает на позитиве. За эту простую истину, кстати, то ли две, то ли три Нобелевские премии выдали, - отметил Антон Табах. - Опыт последних лет показывает, что локально рубль может упасть, но потом все равно отскакивает. Правда, чаще отскакивает чуть ниже, чем был, но это компенсируется высокими процентными ставками в рублевой зоне.