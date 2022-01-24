Курс доллара превысил 79 рублей впервые с ноября 2020 года

Рубль упал по отношению к доллару Фото: REUTERS

Курс рубля упал до рекордной отметки, впервые с ноября 2020 года достигнув показателя 79 рублей за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Московской биржи.

Падение достигло своего пика 24 января 2022 года в 14 часов по московскому времени, после чего российская валюта немного укрепилась по отношению к американской. По данным на 14:18 (мск) курс доллара составляет 78,5-78,6 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в случае эскалации конфликта на Украине рубль может просесть на 20% - до 85 - 90 рублей за доллар. Такой прогноз опубликовали аналитики инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

По мнению экспертов, серьезные последствия будут для всех российских финансовых рынков. Упадут акции, подешевеют облигации. А Центробанку придется срочно вмешиваться и принимать «экстренные меры», чтобы стабилизировать ситуацию.