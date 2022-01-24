Объявлена дата премьеры нового сериала с Андреем Мерзликиным «И снова здравствуйте!»

В проекте IVI Originals также снялись Аглая Тарасова, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков и Павел Чинарев. Сериал создан компанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова и онлайн-кинотеатром IVI.

«И снова здравствуйте!» в 10 сериях расскажет о приключениях бандита по имени Борис (Андрей Мерзликин). Он — «решала», в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу (Алексей Серебряков), но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

«Настоящим открытием для меня в этом проекте стал человек-ртуть, актер с невероятным умением преобразиться в кадре – Денис Власенко. Мне было очень приятно работать со всей командой. Я, надеюсь, что настроение, которое царило на съемочной площадке, передастся и зрителю. Проект пронизан потрясающим чувством юмора режиссера Егора Чичканова и его умением видеть смешное, даже в таких «черных» комедийных ситуациях. Я уверен, что после просмотра сериала, зрители обязательно наполнятся жизнестойкостью и радостью!» – поделился актер Андрей Мерзликин.

Аглая Тарасова. Фото предоставлено ivi

«Я очень полюбил этого героя. Артем классный парень, смешной и обаятельный, он наивный, именно поэтому подключается к проблемам Бориса. Мне кажется, основные черты его характера раскрывает именно герой Андрея Мерзликина. Жизнь, в которую он втягивает Артема, оказывается, совершенно противоположенной той жизни, которой он жил до этого. Меня очень зацепил сценарий и сюжетная линия, даже пришлось учится зашивать раны», – комментирует Денис Власенко.

Режиссером и автором сценария выступил Егор Чичканов, работавший над популярными картинами «Ёлки новые» и «Ёлки последние», а также сериалом «Совершенно летние». Съемки «И снова здравствуйте!» проходили в Москве и Подмосковье.

«Работать с командой на этом проекте было одно удовольствие, нам не хотелось ни с кем расставаться. Когда я писал сценарий, я даже не подозревал, что на экране это история так преобразится и получится гораздо лучше, чем я придумал. Герои в сериале вышли очень яркие и интересные, мне кажется, что у нас получился по-настоящему живой проект», – рассказал режиссер картины Егор Чичканов.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals: «И снова здравствуйте!» — новый проект IVI Originals, который, уверен, станет одним из самых любимых сериалов в онлайн-кинотеатре. Мне кажется, великолепный дуэт Денис Власенко и Андрея Мерзликина не оставит никого равнодушным. Необычный сюжет позволит пережить гамму чувств, а искрометный юмор обязательно поднимет настроение, и даже любителей ярких и зрелищных сцен мы сможем удивить».

Генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов: «И снова здравствуйте!» – очень смешной, яркий, оригинальный и современный проект. Уверен, что зрители оценят его по достоинству».