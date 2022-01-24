Забытый подвиг скорохода: Вышла в свет книга о великом советском конькобежце Олеге Гончаренко «Сюжеты на льду»

Книга вышла накануне зимних Олимпийских игр в Пекине. Как нельзя вовремя, чтобы дать нашим спортсменам и болельщикам пример подлинной доблести Фото: фотохроника ТАСС.

В 70-е годы в «Комсомолку» не раз заходил в отдел спорта скромный, даже застенчивый мужчина. Это был Олег Гончаренко. Его жена Александра работала там корреспондентом по письмам. Сотрудники отдела - Михаил Блатин, Владимир Снегирев, Николай Долгополов, Всеволод Кукушкин уважительно приветствовали гостя. Пожалуй, только они в редакции знали, кто к ним пожаловал.

Но вот вышла из печати удивительная книга - документальная повесть о великом конькобежце Олеге Гончаренко «Сюжеты на льду» Нины Катаевой. И вдруг оказалось, что мы не раз встречались, как ни пафосно это звучит, с настоящим героем. Через сорок пять лет после последней победы русского конькобежца на чемпионате 1908 года Олег Гончаренко в 21 год, что само по себе - фантастика, сумел стать абсолютным чемпионом мира в классическом многоборье и смять полувековую монополию скандинавских скороходов. И на все 50-е и половину 60-х мировым лидером бега на коньках стала советская сборная. А Гончаренко ее непобедимым «тяжеловозом», выигрывавшим самые каторжные стайерские дистанции на 5 и 10 километров. Его три лавровых венка чемпиона мира, два чемпиона Европы, и две олимпийские медали и по сей день остаются непревзойденным рекордом для отечественных конькобежцев.

Вышла в свет книга о великом советском конькобежце Олеге Гончаренко «Сюжеты на льду»

Первым назвал победу Олега подвигом Сталин. За три недели до своего ухода из жизни он успел это сделать. А в 1948 году, когда советские спортсмены впервые вышли из-за «железного занавеса» на международные состязания и заняли там места не выше 13-го, вождь назвал это позором для страны-победительницы и запретил выход на мировые катки до того, как скороходы научатся бегать у себя дома. За пять лет тренер Константин Кудрявцев задачу выполнил и дал честное слово Сталину, что победу из Хельсинки привезет. Гончаренко ее и добился. Потому что для него, сына погибшего на фронте отца, самому пережившему оккупацию, слово «победа» означало сражение не за медали, а за Родину. Когда жизни не жалеют. Когда 25 кругов стадиона на открытом катке в морозный и ветреный день проходишь с точностью автомата на одном дыхании в знаменитой гончаренковской низкой посадке с такой скоростью, что она выкачивает твои энергетические мышечные ресурсы до полного истощения. А ты все-таки успеваешь пересечь финишную линию...

Книга вышла накануне зимних Олимпийских игр в Пекине. Как нельзя вовремя, чтобы дать нашим спортсменам и болельщикам пример подлинной доблести.

Стоит сказать, что в книге использованы почти 200 фотографий из личного архива Гончаренко, это уникальная коллекция элиты мирового конькобежного спорта 50-х годов. В ней вообще много сведений по истории этого вида спорта. В том числе размышления ведущих специалистов и самих скороходов о том, почему феномен нашей послевоенной сборной не получил продолжения, почему у Олега Гончаренко так и не оказалось равноценного преемника.

Книга написана и издана ветеранским сообществом «Комсомольской правды».