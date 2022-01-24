Кадыров рассказал, сколько на самом деле Россия тратит на Чечню

Получается, на каждого жителя Чечни приходится 200 тысяч рублей дотаций в год Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По сути, это должен был быть пламенный ответ главы Чеченской республики Рамзана Кадырова премьеру Великобритании Борису Джонсону. А по факту - вышло немного больше. Эпичней. Умеет Рамзан Ахматович.

Джонсон из Лондона пригрозил людям России:

- Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это («вторжение» на Украину. - Ред.) будет катастрофическим шагом... Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня, - сказал Борис.

Кадыров мимо такого сравнения пройти не смог.

- Я тоже думал, что нам нужна отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики, 300 миллиардов тратит, - признался Рамзан. - На территории республики ни газа, ни света, ни нефти. Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов...

Не будем сейчас сравнивать эти 300 миллиардов рублей с дотациями другим регионам России, тем более, что ни одна русская губерния столько не получает.

Хотя эта сумма — что поразительно — сходится с Украиной. В тот же день премьер этой страны Денис Шмыгаль похвалился, что Украина в 2021 году получила рекордный за семь лет (после Майдана) объем инвестиций — $6 миллиардов (включая дотации от МВФ, ЕС и тд.). Ну что ж, сопоставимо с суммой, получаемой Чечней от России...

Только на Украине 24 области, в которых живут почти 40 миллионов человек, а в Чечне — 1,5 миллиона.

Получается, на каждого жителя Чечни приходится 200 тысяч рублей дотаций в год. Почти $3 тысячи. Для сравнения, главные получатели помощи от Евросоюза — Польша и Венгрия имеют по $500-600 на человека. А среднерусские регионы - от матушки-России - хорошо если $100.

При этом в Грозном поднялись небоскребы, крупнейшая в Европе мечеть и мемориалы чеченским героям...

А до того, как в Чечне в 90-е пытались строить Ичкерию, в Грозный считался «русским городом». В 1959 году русских в нем было 78%, накануне развала Союза, в 1989 — уже 52%. Сейчас — 2-3%...

В Чечне работало 194 завода. Один город Грозный по объему продукции превосходил весь соседний Дагестан. Тут были и нефтеперерабатывающий завод, и газоперерабатывающий, и машиностроительные, и пищевые... Например, местный завод «Красный молот» экспортировал оборудование для нефтедобычи в 34 страны.

А теперь «ни газа, ни света, ни нефти». И «без России не выживем...»

Только Борису Джонсону и Украине об этом не говорите. Ведь развяжут войну и сдадутся. На условиях Чечни.