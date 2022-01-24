Борис Джонсон сравнил возможную эскалацию на Украине с «новой Чечней»

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил мнение, что возможная эскалация на Украине может стать «новой Чечней».

- Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину... будет болезненным, кровавым делом... Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней, — заявил политик в разговоре с журналистами.

Сейчас работа Великобритании заключается в совместной с «друзьями и партнерами» подготовке «жестких санкций» для недопущения эскалации, добавил Джонсон. При этом политик призвал не считать «вторжение» России на Украину необратимым и выразил надежду на то, что «здравый смысл еще может преобладать».

Премьер также сообщил, что в понедельник, 24 января, проведет ряд переговоров по ситуации.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.

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