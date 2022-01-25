Дмитрий Песков: Политсоветники «нормандской четвёрки» обсудят напряженность в Донбассе уже сегодня

Пресс-секретарь президента по просьбе обозревателя KP.RU Александра Гамова прокомментировал новую тревожную информацию из ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«...- Мы, в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине». Такое заявление представитель Кремля в разговоре с Александром Гамовым сделал в понедельник, 24 января.

Во вторник, 25-го, обозреватель kp.ru предложил продолжить тему.

- Дмитрий Сергеевич, у меня дополнение к вчерашнему вопросу. Просто сегодня в 3 часа ночи пришла информация, что в районы линии соприкосновения в Донбассе активно стягиваются вооружения для формирования ударных групп. И там такая конкретика, что «на данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений». Может быть, еще есть какие-то рычаги воздействия, я имею в виду, Совбез ООН или еще что-то? Потому что, те увещевания… (недостаточны. - А.Г.) Вчера очень активно цитировали ваш ответ на этот вопрос. Что здесь еще можно добавить, чтобы людей «отрезвить»?

Вот - дословно - ответ Пескова:

- Сегодня политсоветники собираются, о чем мы уже говорили, у них будет возможность, в том числе, затронуть положение на линии соприкосновения.

Не сомневаюсь, что коллега Козак (замглавы Администрации Президента России. - А.Г.) доведет нашу озабоченность до сведения своих собеседников по «нормандской четверке».

- Вы нам скажете сразу же, завтра?

- Безусловно. Я надеюсь, что Козак как-то по итогам проинформирует СМИ.

- Спасибо.