Песков: озабоченности России по ситуации в Донбассе доведут до участников Нормандского формата

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Озабоченности России по линии соприкосновения в Донбассе будут доведены до других участников Нормандского формата, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 января.

Официальный представитель Кремля уточнил, что это сделает заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Сегодня политсоветники собираются, о чем мы уже говорили. У них будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения, - уточнил Дмитрий Песков. - Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения своих собеседников по "нормандской четверке".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Козак представляет Российскую Федерацию на переговорах политических советников лидеров "Нормандской четверки" по политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, Народная милиция ДНР заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно стягивают вооружение к линии соприкосновения с Донбассом.