Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ стягивают к Донбассу танки и РСЗО

Новую технику могут использовать для формирования ударных групп Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно стягивают вооружение к линии соприкосновения с Донбассом. Об этом РИА Новости сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений", - говорится в сообщении.

В Народной милиции уточнили, что новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танки используют для формирования ударных групп.

Отметим, что это не первое за последние дни сообщение о прибытии новой украинской военной техники к линии соприкосновения с Донбассом.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 января замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина перебрасывает военную технику на границу с Донбассом.

Басурина отметил, что Киев перебросил в Донбасс восемь РСЗО “Смерч” и “Ураган”, отметив, что такие действия свидетельствует о том, что Украина готовится к активным боевым действиям.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что ВСУ могут провести атаку на промышленные объекты Донбасса, чтобы спровоцировать его на ответные действия.