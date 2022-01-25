Получил зарплату — и в ресторан: эксперты выяснили, на что россияне транжирят деньги в день получки

Самые популярные расходы — на шопинг и праздник живота, а вот обучение не в почете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К сожаленью, день получки только раз… Ну, к счастью, не в году, а раз в месяц. У некоторых два раза в месяц, что тоже нечасто. А раз событие это редкое и к тому же позитивное, то разве можно его не отметить? Как выяснили аналитики Delivery Club и ResearchMe, самый популярный у россиян способ потратить деньги в день зарплаты - это поход в ресторан или заказ еды. Так делает каждый третий из нас.

Впрочем, практичных людей среди нас тоже предостаточно: 29% опрошенных заявили, что в день зарплаты тратятся на одежду, обувь или косметику. Но при этом не уточнили, о какой одежде речь: о новых варежках для детей или об очередной ненужной кофточке «как у соседки». А еще день зарплаты – это день щедрости! Каждый четвертый из нас в день получки покупает подарки своим близким (подробнее см. «Только цифры»).

Что интересно, в десятке самых популярных расходов - всего один «полезный для ума». Да и тот в самом хвосте списка: лишь 5% опрошенных в день получки покупают книги или записываются на курсы. С одной стороны, получается, что подавляющее большинство из нас больше любят тратить деньги на развлечения, чем на полезные вещи. Но с другой стороны, не забываем, что речь идет про день зарплаты. А значит, на «полезные» расходы каждый месяц у нас остается еще 29-30 дней!