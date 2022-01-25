В День студента россияне рассказали, удалось ли им сохранить отношения с друзьями юности

Четверть читателей KP.RU признались, что их лучшие друзья - как раз товарищи по парте Фото: Павел МАРТИНЧИК

25 января в России отмечается День студента. А ведь именно в вузах и колледжах многие из нас находят единомышленников и друзей на всю жизнь. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а многим ли нашим читателям удалось пронести дружбу с однокурсниками сквозь года.

Мы задали вопрос: «А вы поддерживаете отношения с друзьями со времен студенчества?» и выяснили, сколько опрошенных смогли сохранить добрые отношения с друзьями юности.

Как показал опрос, больше половины опрошенных все-таки дружат или хотя бы изредка общаются со своими сокурсниками. При этом четверть участников опроса заявили, что их лучшие друзья – этот как раз соседи по студенческой скамье.

Еще 26% рассказали, что сохранили добрые отношения с большинством одногруппников, и сейчас иногда с радостью с ними встречаются.

«Самое лучшее время - студенчество. Поддерживаю отношения со всеми, бываем друг у друга в гостях. Группа была дружная», - вспоминает одна из участниц опроса.

Другая участница исследования добавила, что в институте училась с очень амбициозными ребятами и теперь работает вместе с ними в одной команде.

7% опрошенных рассказали, что не поддерживают близких отношений с бывшими одногруппниками, но иногда ездят на встречи выпускников.

«Я была на тридцатилетии выпуска. Для меня этого более чем достаточно. Хотя с некоторыми сокурсниками иногда до сих пор общаюсь», - добавила участница исследования.

А вот целых 42% опрошенных рассказали, что в вузе обзавестись надежными друзьями не смогли, а с теми, с кем и общалась в юности, позже разошлись во взглядах и интересах, и теперь ни с кем из сокурсников не поддерживают отношения.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек.

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