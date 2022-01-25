Опрос: 60% россиян считают, что ЕГЭ нужно отменить

Большинство участников опроса поддерживает отмену ЕГЭ Фото: Евгения ГУСЕВА

60% россиян признались, что отрицательно относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и считают, что такую форму экзаменов нужно отменить. При этом тех, кто относится к ЕГЭ однозначно положительно в России только 7%. Столько же относятся к госэкзамену безразлично. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Открытие".

"Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным, — цитирует аналитиков РИА Новости. - Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания".

Опрос также зафиксировал, что наивысшая доля противников ЕГЭ в Северном Кавказе, где за его отмены высказались 75% респондентов. На другом полюсе по доле противников экзамена Москва и Московская область, где их оказалось только 55%.

Исследование проводилось с 13 по 19 января 2022 года по репрезентативной выборке. В нем приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался против ЕГЭ, который сдают российские школьники с 2001 года в качестве выпускного экзамена из школы и вступительного экзамена для поступления в вузы. По мнению главы СК, ЕГЭ следует отменить.

Напомним, глава Рособрнадзора Анзор Музаев на это ответил, что критика в адрес Единого государственного экзамена была всегда и существует поныне. По его словам, именно она позволяет двигаться вперед, совершенствуя образовательный процесс. Он уточнил, что Рособрнадзор ждет конкретных предложений по ЕГЭ, однако на сегодняшний день их нет.