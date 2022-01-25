Ушел летописец эпохи великих научных открытий СССР Владимир Губарев

Владимир Губарев проработал в “Комсомолке” 16 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 января ушел из жизни наш коллега научный журналист и писатель Владимир Губарев. Ему исполнилось 83 года. Он проработал в “Комсомолке” 16 лет (с 1959 по 1975), был заведующим отделом науки, а затем и заместителем главного редактора, но читатели запомнили его прежде всего, как летописца эпохи освоения космоса, создания ядерного оружия, строительства атомных станций и ледоколов. В 60-е годы появилась потребность рассказать простым людям о великих научно-технических проектах, которыми занималась страна. Тогда в эпоху оттепели в СССР развернулась битва между физиками и лириками. Первые явно побеждали и было ощущение, что наука это тот рычаг, который перевернет и мир в целом, и советское общество в частности. Но будущих звезд научной журналистики отбирали (это делалось, что называется, по партийной линии) из физиков, которые стремились к лирике - печатали в газетах стихи, рассказы, обивали пороги издательств.

- Мы пришли в газету из исследовательских институтов и КБ, - рассказывал Владимир Степанович (сам он окончил Московский инженерно-строительный институт) . - И с собой, кроме увлечения новой творческой работой, принесли «допуск к секретным работам». Это было очень важно, потому что «обычные» журналисты им не обладали. «Допуск» открывал нам двери закрытых институтов, где нас считали «своими». Естественно, мы знали о происходящем в космической и атомной областях гораздо больше, чем коллеги из других изданий. Ну, а личные контакты помогали получать достоверную информацию.

Владимир Губарев был первым, кто поддержал опальных генетиков и публично выступил против Трофима Лысенко и “лысенковщины”. Его статья “Прометей атомного огня” открыла для широкой публики личность создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Атомный проект на долгие годы стал главной темой Владимир Степановича. Губарев первым из журналистов оказался на Чернобыльской АЭС буквально через считанные часы после катастрофы на четвертом энергоблоке (его пьесу “Саркофаг” ставили театры в 56 странах мира).

Но вершиной советской и российской научной журналистики (он считал, что наука это самое интересное в нашем ремесле) Владимир Степанович всегда называл 5 первых номеров “Комсомолки”, которые были выпущены сразу после полета Гагарина.

“ Это пример журналистики высшей пробы, которую никто не перепрыгнет, потому что такого события, как полет Юры Гагарина, уже никогда не будет”, - говорил он. У журналистов “Комсомолки” был свой человек в отряде космонавтов: по согласованию с Сергеем Королевым под видом уборщицы туда устроили нашего “агента”. За несколько дней до старта (дата была строго засекречена, но сотрудники Губарева вычислили время полета) у квартир Юрия Гагарина и его дублера Германа Титова дежурили журналисты “Комсомолки”. И 12 апреля другой легенде “КП” Василию Пескову удалось сделать уникальную серию снимков о том, как жена Гагарина ждет в Звездном городке мужа из космоса… Перед стартом “Комсомолка” опубликовала репортаж Губарева из Центра подготовки космонавтов под заголовком “Завтра летит человек”. И сотрудники Губаревы были первыми журналистами, которые встретились с Гагариным через несколько часов после полета, когда он отдыхал на обкомовской даче в Куйбышеве.

Владимир Губарев получил Государственную премию 1978 года за фильм о Гагарине. Рассказывал, что высокое начальство после просмотра потребовало переделать картину - ведь в ней не было ни одного кадра с Брежневым! Владимир Степанович отказался менять сценарий. Большое начальство обиделось, но фильм выпустило. Потом неожиданно Губарев увидел свою фамилию в числе лауреатов Государственной премии. Потом выяснилось, что по иронии судьбы его наградили по личной инициативе Брежнева. Просматривая списки лауреатов Брежнев спросил: “А где этот парень, который снял кино про Гагарина? Это же лучший фильм!”...

Эпоха космического и атомного прорыва (один обеспечил славу, а другой - безопасность нашей страны) уходит в прошлое. Но, благодаря усилиям Владимира Губарева и его коллег, это время сохранилось в народной памяти.

Коллектив “Комсомолки” выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Губарева.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Борис Панкин, главный редактор «Комсомольской правды» в 1965—1973 гг.:

- Только что узнал о смерти Володи Губарева. Меньше всего представление о нем вяжется с этим словом.

Невольно вспоминаешь о годах своей работы с ним. Сгусток энергии творческой и физической, литературный многостаночник, чьи планы и идеи немедленно отливались в типографские строки. Тем более что он умел постоять за них и если надо, схватиться за них и с главным редактором, будь то Голубой зал или застолье в отделе науки КП.

Мои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.